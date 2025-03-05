Неизвестную работу Васнецова «Богомольцы» выставили на торги за $1,5 млн

Картина «Богомольцы» была передана на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году. Не имея подписи, она была куплена на аукционе Sotheby’s в том же году. Это произведение оказалось одной из вариаций картины «Нищие-певцы» 1873 года. Характерная подпись и качество исполнения помогли экспертам датировать работу 1870-ми годами. В числе предполагаемых авторов были такие художники, как Иван Крамской, Илья Репин, Василий Поленов, Николай Дмитриев-Оренбургский, Константин Савицкий и Виктор Васнецов, в итоге оказавшийся подлинным автором шедевра.