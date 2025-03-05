Неизвестную работу Васнецова «Богомольцы» выставили на торги за $1,5 млн

МОСКВА, 5 марта./ТАСС/. Московский аукционный дом представит на торгах 16 марта работу русского художника-передвижника Виктора Васнецова «Богомольцы», сообщили в пресс-службе аукционного дома.
«Обнаружение ранее неизвестной картины Виктора Васнецова “Богомольцы” — сенсация для внутреннего арт-рынка. Это уникальный пример раннего периода творчества художника, который до сих пор оставался неизвестным широкой публике», — прокомментировал находку в беседе с ТАСС совладелец Московского аукционного дома Александр Попов.
Картина «Богомольцы» была передана на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году. Не имея подписи, она была куплена на аукционе Sotheby’s в том же году. Это произведение оказалось одной из вариаций картины «Нищие-певцы» 1873 года. Характерная подпись и качество исполнения помогли экспертам датировать работу 1870-ми годами. В числе предполагаемых авторов были такие художники, как Иван Крамской, Илья Репин, Василий Поленов, Николай Дмитриев-Оренбургский, Константин Савицкий и Виктор Васнецов, в итоге оказавшийся подлинным автором шедевра.
На картине изображены богомольцы — странники, отправившиеся в паломничество. «Васнецов не просто запечатлел социальный типаж, но создал проникновенный образ народной жизни, предвосхищая свою дальнейшую работу в жанре исторической живописи», — добавил Попов. Он обратил внимание, что картины такого уровня музейной значимости крайне редко появляются на открытых торгах. «Можно ожидать, что вокруг лота развернется серьезная борьба, а итоговая стоимость значительно превысит эстимейт в $1,5 млн», — заключил он.
Подготовительный рисунок Васнецова с похожим сюжетом представлен на выставке «Виктор Васнецов. Начало» в Третьяковской галерее до 18 мая 2025 года. Написанная маслом картина «Богомольцы», найденная в 2024 году, была впервые показана на юбилейной выставке к 175-летию художника в Русском музее и останется там до конца марта 2025 года, затем отправится новому владельцу после торгов.
Также на предстоящем аукционе будет представлено более 140 лотов. В их числе редкие произведения Карла Брюллова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Сергея Виноградова, Константина Коровина и Николая Рериха.