Неизвестное науке насекомое возрастом 33 млн лет обнаружили в янтаре

Назвали ранее неизвестного насекомого в честь Музея Мирового океана — Prochremylus museumoceanus. Статью об этом опубликовали доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Белокобыльский и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря Андраник Манукян в международном научном журнале по зоологии «Zootaxa».
Здесь отмечается, что видовое название происходит от латинских слов «museum» (музей) и «oceanus» (океан). Голотип, то есть единичный экземпляр, был найден в коллекции янтаря, который взяли на изучение из фондов Музея Мирового океана.
Нашли насекомое на территории юго-восточного побережья Балтийского моря в карьере поселка Янтарный. Это самка, ее длина — полтора миллиметра. Но особенно впечатляет возраст: 37,2−33,9 миллиона лет. А вот разглядеть такую крошечную находку удалось только с помощью мощного микроскопа.
Обнаруженный вид браконид относится к группе перепончатокрылых, это муравьи, осы, пчелы, и, так называемые «наездники» — паразитическая группа древнего происхождения. Они откладывают яйца в живых насекомых.
Кстати, в фондах Музея Мирового океана хранится крупная коллекция таких инклюзивных образцов с растительными и животными включениями, их около 6 тысяч единиц, включая самую большую в мире коллекцию жесткокрылых (жуков).
Специалисты добавили, что подобные включения находили и в таймырском янтаре. А один вид описан по отпечаткам на известняке на острове Уайт в Великобритании. Похожие образцы хранились и в ныне утраченной коллекции Кенигсбергского университета.