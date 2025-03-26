Неизданную книгу Хармса продали за 5 млн рублей

В декабре 1931 года его арестовали по обвинению в участии в антисоветской группе писателей. В середине 1932-го выслали в Курск, в Ленинград он вернулся в конце этого года. 23 августа 1941 года снова арестовали за распространение в своем окружении «клеветнических и пораженческих настроений». Он скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942-го. Реабилитировали писателя 25 июля 1960 года.