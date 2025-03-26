Неизданную книгу Хармса продали за 5 млн рублей

Неизданную книгу выставил на свою площадку аукционный дом «Литфонд». И по сути, аукцион был посвящен ярчайшей фигуре отечественного искусства первой половины XX века, художнику-графику Льву Юдину.
Несколько лотов были связаны с Даниилом Хармсом. Это как раз неизданная книга «Клоун Макс». Специалисты оценили ее как редкость музейного уровня. Продали за 5 миллионов 250 тысяч рублей. Хотя на старте оценили всего в 80 тысяч.
Книга была задумана в 1941 году. Но она так и не увидела свет. 23 августа Даниила Хармса арестовали, полгода он провел в тюремной психиатрической больнице. А 10 ноября 1941 года под Ленинградом погиб и художник-график Лев Юдин.
Даниил Иванович Хармс, его настоящая фамилия — Ювачев родился в Санкт-Петербурге 30 декабря 1905 года. Основатель объединения деятелей культуры-новаторов «ОБЭРИУ». Был автором детских стихов и рассказов. Писал и прозу.
В декабре 1931 года его арестовали по обвинению в участии в антисоветской группе писателей. В середине 1932-го выслали в Курск, в Ленинград он вернулся в конце этого года. 23 августа 1941 года снова арестовали за распространение в своем окружении «клеветнических и пораженческих настроений». Он скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942-го. Реабилитировали писателя 25 июля 1960 года.