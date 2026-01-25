Неинвазивное пренатальное тестирование сделали бесплатным для беременных по ОМС

Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным для беременных россиянок. Пройти его можно по полису ОМС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ программы государственных гарантий.
Речь идет о неинвазивном пренатальном тесте (НИПТ), который проводится по крови матери. Метод позволяет оценить риск возникновения ряда хромосомных аномалий у плода. В том числе, появления синдром Дауна, Эдвардса, Патау, а также нарушений числа половых хромосом и некоторые микроделеционные синдромы.
Как ранее поясняла главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивным и проводится с конца первого триместра. Его можно выполнять как при одноплодной, так и при двуплодной беременности.
НИПТ назначают женщинам со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями по итогам скрининга первого триместра. Если тест показывает высокий риск, пациентке рекомендуют пройти инвазивную пренатальную диагностику для уточнения диагноза.
Ранее Минздрав России расширил перечень высокотехнологичной медпомощи, доступной бесплатно по ОМС. В список включили новые виды сложных операций в онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии. В ведомстве отмечали, что это позволит пациентам по всей стране получить доступ к современным методам лечения без дополнительной оплаты.