Нехороший кашель: в России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией

Внутрибольничные пневмонии обычно развиваются у пациентов, находящихся в стационарах, чаще всего у тех, кто находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Возбудителями часто становятся полирезистентные штаммы бактерий, которые обладают устойчивостью к большинству антибиотиков. Внутрибольничная пневмония часто развивается у ослабленных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, что осложняет лечение. Именно поэтому важно проводить строгий санитарный контроль в больницах, включая регулярную уборку, дезинфекцию поверхностей и посев воздуха на микрофлору.