Нефтяная муха: как она выживает и развивается в нефти

Личинки покидают нефтяные ямы только для того, чтобы окуклиться на стеблях травы у водоемов. Взрослые особи имеют крылья, но предпочитают передвигаться на лапках. При этом если тело или крылья соприкоснутся с вязкой жидкостью, насекомые станут такими же уязвимыми, как и другие, став пищей для личинок.