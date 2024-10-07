Нефтяная муха: как она выживает и развивается в нефти

Diasemocera petrolei, или нефтяная муха, — удивительное насекомое, которое не только выживает в битумных ямах Ла-Бреа в Калифорнии, крайне токсичной для других животных, но и процветает в ней.
Как пишет Oddity Central, нефтяная муха не больше плодовой мушки. Ее личинки развиваются в вязкой нефти, а взрослые особи проводят там большую часть жизни, вылезая на поверхность только для поиска пищи.
До сих пор ученые не могут понять, как именно нефтяные мухи выживают в токсичных для других насекомых и животных условиях и даже потреблять нефть без каких-либо негативных последствий.
Личинки нефтяных мух питаются тушками других насекомых, которые по сей день погибают в битумных ямах. Дышат детеныши через крошечные дыхательные трубки расположенные в задней части их полупрозрачных тел, но эксперименты показали, что они могут оставаться погруженными в нефть в течение длительного времени.
Нефть, которую потребляют мушки вместе с умершими насекомыми, можно увидеть через их прозрачное тельце. Даже при воздействии 50% скипидара или 50% ксилола в лабораторных экспериментах мухи совершенно не пострадали. Даже когда температура токсичного вещества в ямах достигает 38 градусов по Цельсию, личинки остаются живыми.
Личинки покидают нефтяные ямы только для того, чтобы окуклиться на стеблях травы у водоемов. Взрослые особи имеют крылья, но предпочитают передвигаться на лапках. При этом если тело или крылья соприкоснутся с вязкой жидкостью, насекомые станут такими же уязвимыми, как и другие, став пищей для личинок.
Ранее ученые составили самую подробную карту мозга мушки.