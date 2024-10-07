Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтяная муха: как она выживает и развивается в нефти

Нефтяная муха может выживать там, где погибают другие насекомые и животные. Рассказываем, как она процветает в битумных ямах Ла-Бреа.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: James Bailey/inaturalist

Diasemocera petrolei, или нефтяная муха, — удивительное насекомое, которое не только выживает в битумных ямах Ла-Бреа в Калифорнии, крайне токсичной для других животных, но и процветает в ней.

Как пишет Oddity Central, нефтяная муха не больше плодовой мушки. Ее личинки развиваются в вязкой нефти, а взрослые особи проводят там большую часть жизни, вылезая на поверхность только для поиска пищи.

До сих пор ученые не могут понять, как именно нефтяные мухи выживают в токсичных для других насекомых и животных условиях и даже потреблять нефть без каких-либо негативных последствий.

Личинки нефтяных мух питаются тушками других насекомых, которые по сей день погибают в битумных ямах. Дышат детеныши через крошечные дыхательные трубки расположенные в задней части их полупрозрачных тел, но эксперименты показали, что они могут оставаться погруженными в нефть в течение длительного времени.

Нефть, которую потребляют мушки вместе с умершими насекомыми, можно увидеть через их прозрачное тельце. Даже при воздействии 50% скипидара или 50% ксилола в лабораторных экспериментах мухи совершенно не пострадали. Даже когда температура токсичного вещества в ямах достигает 38 градусов по Цельсию, личинки остаются живыми.

Личинки покидают нефтяные ямы только для того, чтобы окуклиться на стеблях травы у водоемов. Взрослые особи имеют крылья, но предпочитают передвигаться на лапках. При этом если тело или крылья соприкоснутся с вязкой жидкостью, насекомые станут такими же уязвимыми, как и другие, став пищей для личинок.

Ранее ученые составили самую подробную карту мозга мушки.