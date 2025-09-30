Право на избиение: почему за нападение полицейских суд Нефтеюганска назначил штраф 25 тыс. рублей

Мягкий приговор
Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа назначил штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей двум местным жителям, обвиняемым в применении насилия к сотрудникам полиции. Приговор был вынесен по части 1 статьи 318 УК РФ, хотя максимальное наказание по этой статье достигает пяти лет лишения свободы.
Видео инцидента в телеграм-канале четко зафиксировало агрессивные действия нападавших.
«Избить полицейских в форме стоит совсем недорого. Даже в Питере дороже, там 40 тысяч рублей, а если избить сильно и сразу двоих, то 150 тысяч рублей. Сейчас этнический криминал смотрит на этот приговор и понимает, что полиции в России нет. Кончилась она», — прокомментировал новость телеграм-канал ZERGULIO.
Военкор Александр Коц отмечает двойные стандарты: за менее серьезные инциденты на протестах давали тюремные сроки, а здесь преступники отделались минимальными штрафами. Журналист подчеркивает, что поведение нападавших демонстрирует открытое пренебрежение к российским государственным институтам.
«На видео четко видно, что бородатые “подростки” плевать хотели на традиционные ценности, общественные договоры, государственные монополии на насилие… У них свои понятия, в которых уважение к госинститутам не предусмотрено. И ведут они так себя, потому что знают, что могут и им за это ничего не будет», — написал Коц.
Он видит в ситуации две взаимосвязанные проблемы: с одной стороны, создается прецедент, когда насилие над представителями власти можно «купить», с другой — сами правоохранители оказываются в уязвимом положении из-за риска быть обвиненными в превышении полномочий.
Парадоксы правоприменения
Адвокат Сергей Жорин, анализируя статистику Судебного департамента, констатирует, что более 70% дел по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») заканчиваются наказаниями, не связанными с реальным лишением свободы. «Штрафы в 20−30 тысяч рублей действительно редки, но возможны при наличии смягчающих обстоятельств — полного признания вины, возмещения вреда или примирения с потерпевшим», — пояснил юрист.
Жорин подчеркивает, что штраф в 25−30 тысяч рублей является «объективно крайне мягким наказанием» для статьи, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Однако, как отмечает адвокат, «в уголовном праве не существует автоматической обязанности давать срок — суд учитывает характер преступления, личность обвиняемого и позицию потерпевших».
По словам юриста, такой приговор может быть обжалован прокуратурой как несправедливо мягкий.
В российских реалиях, где сотрудники полиции сталкиваются с низкими зарплатами и растущим давлением, такие приговоры усугубляют кадровый кризис в МВД, считает депутат Михаил Матвеев.
«Когда рядовой сотрудник полиции видит, что нападение на него оценивается в сумму, сопоставимую со штрафом за неправильную парковку, — это не просто удар по личному достоинству, это системный сигнал, который размывает саму идею правопорядка. Мы сталкиваемся не просто с кадровым кризисом в МВД, а с кризисом доверия и авторитета», — заявил парламентарий.
По его мнению, привлечение ветеранов СВО к работе с мигрантами — важный и правильный шаг, но это тактическое решение. Стратегически же России требуется полномасштабная реформа, которая сделает службу в органах не только почетной, но и безопасной.