Нефть, космос и кислород: девять фактов о планктоне

Чаще всего планктон упоминается как источник пищи для китов, но едят его не только они, а почти все морские животные. В том или ином виде планктон присутствует в любом естественном водоеме (и в пресной воде тоже), так что вместе с ней его неизбежно поглощают животные и даже люди, если наглотались воды из моря или реки. Впрочем, чтобы съесть планктон, не обязательно даже подходить к воде — достаточно сварить креветок на ужин (да, они тоже планктон).