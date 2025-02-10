Нефть, космос и кислород: девять фактов о планктоне

10 февраля 1835 года родился немецкий зоолог Виктор Гензен. Он преподавал в нескольких университетах, был членом прусского парламента, возглавил пять морских экспедиций, исследовавших морскую живность от Балтийского моря до дельты Амазонки и совершил ряд открытий в области строения человеческого уха.
Но главное, чем этот ученый увековечил свое имя в истории — самые крошечные обитатели моря, которые мы называем словом «планктон». Само это слово придумал и стал употреблять первым именно Виктор Гензен — и сегодня мы решили собрать несколько фактов об этих удивительных созданиях, которые открылись науке за 190 лет, прошедшие со дня, когда родился первый планктолог в мире.
Планктон — это животные или растения?
Планктон делится на две разновидности: фитопланктон (крошечные водоросли) и зоопланктон (бактерии, кишечнополостные, ракообразные, гребневики и многие другие). Ключевая характеристика, которая их объединяет: и те, и другие неспособны противостоять морскому течению. Остальные обитатели моря, которые способны плыть против течения, называются словом «нектон».
Планктона в воде больше, чем всех остальных
Несмотря на то, что эти организмы в большинстве своем крошечные и почти не заметные, в воде их огромное количество: например, всего один синий кит за день может поглощать до 40 миллионов рачков. Чаще всего планктон измеряют весом, а не числом особей. Например, одного лишь микроскопического фитопланктона в мировом океане 550 миллиардов тонн, что примерно в 10 раз больше общего веса всех морских животных. А еще он крайне разнообразен: по оценкам ученых, существует около 100 тысяч видов фитопланктона.
Какого размера планктон
Обычно под планктоном подразумевают крошечные организмы, и чаще всего так и есть: абсолютное большинство существ в этой группе имеют размер от десятых долей микрометра до пары сантиметров. Но в море существуют и крупные живые организмы, неспособные противостоять течению — они тоже являются планктоном. Таких животных крупнее 10 см называют мегапланктоном: это, к примеру, медузы. Самые крупные представители планктона — гребневик венерин пояс (диаметр до 1,5 метров) и медуза цианея (диаметр до 2 метров).
Чем питается планктон
Планктон делится на два царства: растения (фитопланктон) и животные (зоопланктон). Фитопланктон питается светом — так же, как и другие растения. Кроме того, он поглощает углекислый газ из атмосферы. Зоопланктон, в свою очередь, питается как раз фитопланктоном.
Кто ест планктон
Чаще всего планктон упоминается как источник пищи для китов, но едят его не только они, а почти все морские животные. В том или ином виде планктон присутствует в любом естественном водоеме (и в пресной воде тоже), так что вместе с ней его неизбежно поглощают животные и даже люди, если наглотались воды из моря или реки. Впрочем, чтобы съесть планктон, не обязательно даже подходить к воде — достаточно сварить креветок на ужин (да, они тоже планктон).
Как двигается планктон
Несмотря на крошечный размер, зоопланктон способен достаточно активно перемещаться в водной толще: некоторые рачки днем опускаются на глубину до 100 метров, скрываясь от солнца, а ночью возвращаются питаться фитопланктоном, который всегда находится близко к поверхности воды, чтобы обеспечить себе фотосинтез.
Планктон есть даже в космосе
Планктон настолько крошечный, что живет не только в океане — эти микроорганизмы запросто способны подниматься в воздух вместе с мельчайшими частичками воды, причем довольно высоко — и затем падать обратно на Землю вместе с дождем. В 2014 году планктон обнаружили даже на внешней обшивке МКС: как именно он туда попал, у ученых точного ответа пока нет.
Фитопланктон — главный источник кислорода
Поглощая углекислый газ из атмосферы, фитопланктон выделяет кислород: так производится до 50% всего кислорода на планете. Первоначально кислород появился на планете именно благодаря планктону — сине-зеленым водорослям (на самом деле это бактерии, просто они так называются). Это сделало возможным дальнейшее развитие живых существ.
Нефть — это мертвый планктон
Одновременно с выделением кислорода фитопланктон накапливает в себе углерод. Когда микроорганизмы (как фито-, так и зоопланктон, который его ест) умирают, они оседают на дно и превращаются в единую углеродную массу. Там эта масса покрывается отложениями песка или ила, после чего начинает разлагаться — и в условиях сильного давления и полного отсутствия кислорода всего лишь за считанные 50−350 миллионов лет может превратиться в нефть.