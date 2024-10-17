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Нефролог рассказал о методах предотвращения болезней почек

Врач-нефролог «Клиники Фомина» Данила Пыриков поделился советами о профилактике образования почечных камней в организме, слова специалиста 17 октября приводит «Газета.ru».

Пыриков пояснил, что для предотвращения болезни необходимо не допускать излишнего употребления красного мяса и соли.

«Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов и поддерживать нормальный вес: ожирение повышает шансы на образование камней в почках», — отметил врач.

Положительно на здоровье почек, по словам нефролога, оказывает вода, которую рекомендуется пить регулярно в объемы 2−3 л в день.

Ранее эндокринолог-диетолог рассказала «Известиям» о продуктах, содержащих большое количество витаминов и полезных для употребления осенью.