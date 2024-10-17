Нефролог рассказал о методах предотвращения болезней почек

Пыриков пояснил, что для предотвращения болезни необходимо не допускать излишнего употребления красного мяса и соли.
«Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов и поддерживать нормальный вес: ожирение повышает шансы на образование камней в почках», — отметил врач.
Положительно на здоровье почек, по словам нефролога, оказывает вода, которую рекомендуется пить регулярно в объемы 2−3 л в день.
Ранее эндокринолог-диетолог рассказала «Известиям» о продуктах, содержащих большое количество витаминов и полезных для употребления осенью.