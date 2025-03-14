Нефролог назвала самый эффективный способ избавиться от отеков

В своем телеграм-канале она сообщила, что лимфа двигается только благодаря двум структурам:
— диафрагма — работает как насос при глубоком дыхании;
— мышечные сокращения — это очень эффективный способ разогнать лимфу и выгнать лишнюю жидкость.
Избавиться от отеков поможет кардиотренировка. По словам врача, это самый эффективный метод борьбы с ними. При этом есть два важных условия. Так, тренировка должна длиться как минимум 40−50 минут. Кроме того, пульс должен превышать 100 ударов в минуту. В этом случае диафрагма будет качать лимфу.
Через четыре-шесть часов после тренировки должно усилиться мочеиспускание. Это будет указывать на то, что все сработало и лишняя вода уйдет.
«Даю научные способы — без поглаживаний, постукиваний и медитаций. Никаких “волшебных” детоксов, только физиология. Двигаемся — избавляемся от отеков», — подчеркнула Регина Доктор.
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