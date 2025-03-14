Нефролог назвала самый эффективный способ избавиться от отеков

Избавиться от отеков поможет кардиотренировка. По словам врача, это самый эффективный метод борьбы с ними. При этом есть два важных условия. Так, тренировка должна длиться как минимум 40−50 минут. Кроме того, пульс должен превышать 100 ударов в минуту. В этом случае диафрагма будет качать лимфу.