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Нефролог назвала самый эффективный способ избавиться от отеков

Многим знакомо такое неприятное явление, как отеки. Они могут появиться по ряду причин — например, после перелета, похода в ресторан. Как избавиться от отеков, рассказала диетолог, терапевт, нефролог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В своем телеграм-канале она сообщила, что лимфа двигается только благодаря двум структурам:

— диафрагма — работает как насос при глубоком дыхании;
— мышечные сокращения — это очень эффективный способ разогнать лимфу и выгнать лишнюю жидкость.

Избавиться от отеков поможет кардиотренировка. По словам врача, это самый эффективный метод борьбы с ними. При этом есть два важных условия. Так, тренировка должна длиться как минимум 40−50 минут. Кроме того, пульс должен превышать 100 ударов в минуту. В этом случае диафрагма будет качать лимфу.

Через четыре-шесть часов после тренировки должно усилиться мочеиспускание. Это будет указывать на то, что все сработало и лишняя вода уйдет.

«Даю научные способы — без поглаживаний, постукиваний и медитаций. Никаких “волшебных” детоксов, только физиология. Двигаемся — избавляемся от отеков», — подчеркнула Регина Доктор.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, что может привести к скоплению лишней жидкости в организме.