Нефролог назвала пять доказанных способов повысить иммунитет

Если человек не высыпается, у него снижается активность и эффективность Т-клеток, которые борются с вирусами и бактериями, а также активность NK-клеток, что делает организм более уязвимым к вирусам, инфекциям и онкологическим процессам. Также при недосыпе снижается выработка противовоспалительных цитокинов. Их уровень остается повышенным также при бессоннице или нарушениях сна.