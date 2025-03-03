Нефролог назвала пять доказанных способов повысить иммунитет

В своем Telegram-канале она назвала пять способов, которые помогают защитить организм.
1. Белок.
Врач рассказала, что белки — это ключевые элементы защиты организма. Это основа практически всех иммунных процессов — от распознавания патогенов до их уничтожения. Это ключевой элемент защиты организма, подчеркнула врач. В связи с этим важнее всего не потерять белок, за его количеством нужно следить в любых условиях.
«Весна, все худеют, готовятся к летнему сезону и забывают про норму белка. Любые белковые недостаточности ведут к тому, что даже обычная простуда длится не 3−4 дня, а 7−14», — рассказала терапевт.
2. Сон.
Благодаря ему работают гормоны, которые делают так, что организм стимулирует выработку иммунных клеток и они не подавляются. Во время нормального сна «отключаются» избыточные воспалительные процессы.
Если человек не высыпается, у него снижается активность и эффективность Т-клеток, которые борются с вирусами и бактериями, а также активность NK-клеток, что делает организм более уязвимым к вирусам, инфекциям и онкологическим процессам. Также при недосыпе снижается выработка противовоспалительных цитокинов. Их уровень остается повышенным также при бессоннице или нарушениях сна.
3. Мышцы — основное хранилище белка.
При стрессе, во время инфекций или травм организм использует аминокислоты из мышечной ткани. Они нужны для синтеза белков иммунной системы (антител, цитокинов, ферментов) и покрытия энергетических потребностей клеток иммунной системы.
При снижении мышечной массы (например, при саркопении) иммунитет тяжелее справляется со своими задачами. Дело в том, что в организме снижается доступный резерв аминокислот для восстановления и поддержания защитных функций. Поэтому нужно заниматься спортом — он способствует наращиванию мышц. Во время тренировок идет анаболический процесс, образуются белки и иммунитет, повышается сродство гемоглобина с кислородом. И он поступает ко всем нашим органам, волосам, коже.
4. Гигиена.
Для поддержания иммунитета нужно мыть руки, овощи и фрукты. Также надо помнить о гигиене при приготовлении мясных продуктов. Кроме того, нельзя допускать появления кишечных инфекций.
5. Правильное лечение заболеваний.
Если банальный кашель лечить сразу антибиотиками 3−4 поколения, которые мы назначаем и меняем сами, это снизит иммунитет. Человек попадает в замкнутый круг постоянных болезней.
«Доказано: работают только эти пять способов», — резюмировала врач.
Ранее мы рассказывали, что снизить иммунитет может даже стыд.