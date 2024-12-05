Неестественная поза. Хирург Кочетов пояснил, почему вредно спать сидя

На этом фоне из-за сна сидя может быть риск развития венозной недостаточности в ногах. У женщин эта проблема может быть связана и с варикозным расширением вен в области вульвы и промежности. Можно отметить, что есть прямая связь между кровотоком в венах матки и придатков и поверхностной системой вен в ногах. Нередко встречаются расширенные вены в соседних зонах с пострадавшими, например внутри бедра или сзади. Также вены могут расшириться в области икроножных мышц.