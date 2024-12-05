Неестественная поза. Хирург Кочетов пояснил, почему вредно спать сидя

Спать сидя могут многие, не так уж и редко это случается. Например, уснуть прямо в кресле могут люди пожилого возраста, например, когда смотрят телевизор. Но не вредно ли это? Об этом aif.ru рассказал врач УЗДК, к. м. н., флеболог, сосудистый хирург хирургического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского Сергей Кочетов.
Да, действительно, спать сидя вредно: когда человек долго находится в таком положении, связки и мышцы малого таза пережимают проходящие вблизи кровеносные сосуды, не давая крови свободно циркулировать.
На этом фоне из-за сна сидя может быть риск развития венозной недостаточности в ногах. У женщин эта проблема может быть связана и с варикозным расширением вен в области вульвы и промежности. Можно отметить, что есть прямая связь между кровотоком в венах матки и придатков и поверхностной системой вен в ногах. Нередко встречаются расширенные вены в соседних зонах с пострадавшими, например внутри бедра или сзади. Также вены могут расшириться в области икроножных мышц.
Ткани недополучают питания и у мужчин в такой ситуации, из-за чего развиваются проблемы с предстательной железой, что чревато простатитом. Если ситуация будет прогрессировать, то дело может закончиться эректильной дисфункцией.
А еще сон сидя чреват перераспределением кровотока в сосудах, система кровообращения начинает приспосабливаться. И затем, когда человек переходит в более естественное для сна положение — горизонтальное — отмечается снижение микроциркуляции: речь про снижение максимальных амплитуд разных факторов контроля. Если значения низкие, то при положении лежа увеличивается жесткость сосудистой стенки и повышается сопротивление микроциркулярного русла.
Если есть необходимость спать сидя, например, при проблемах с сердцем (такое может потребоваться при сердечной недостаточности), тогда надо побеспокоиться о комфортном положении тела. В этом случае надо использовать подушку или специальный валик, которые будут поддерживать шею и зону поясницы. Нужна еще и удобная поддерживающая поверхность для положения сидя. Стоит добавить регулярные разминки и упражнения, чтобы разгонять кровь, это снизит последствия сна сидя.
С помощью исследовательских работ было определено, что три часа сна в положении сидя оказывает негативное влияние на внутреннюю стенку артерий ног. Было показано, что долгое сидение или сон в таком положении снижает скорость кровотока в артериях ног, приводит к ускорению атеросклероза. Следствием становятся некроз тканей и развитие гангрены, которые заканчиваются ампутацией конечностей.