«Недвусмысленный сигнал»: В США предупредили Киев о новой тактике России

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, способная летать со скоростью в девять раз выше скорости звука. Ею уже оснащаются российские фрегаты и подлодки. Российские войска наносят удары высокоточным оружием и дронами по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре.