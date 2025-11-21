Популярные темы
«Недвусмысленный сигнал»: В США предупредили Киев о новой тактике России

Американское издание The National Interest заявило, что Россия начала использовать гиперзвуковую ракету «Циркон» для ударов по сухопутным целям на Украине. По мнению авторов, это мощный сигнал Киеву и его западным союзникам.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как пишет издание, хотя ракета создавалась для флота, её применение на суше демонстрирует гибкость системы. Это, по версии журнала, означает, что Москва не намерена мириться с текущим статус-кво в конфликте.

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, способная летать со скоростью в девять раз выше скорости звука. Ею уже оснащаются российские фрегаты и подлодки. Российские войска наносят удары высокоточным оружием и дронами по военным объектам и предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре.