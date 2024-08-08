Недрагоценный водород. Ученые создали катализатор будущего

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Стабильный и эффективный катализатор для получения водорода создали ученые ТПУ совместно с коллегами из Китая. По их словам, новинка в семь раз превосходит по стойкости и стабильности более дорогие аналоги, что может способствовать наращиванию производства водорода из воды не только для химической промышленности, но и для изготовления топлива. Результат представлен в iScience.