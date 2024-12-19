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Недостаток солнца: как понять, что вам не хватает витамина D

И как это исправить.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Зимой у многих людей снижается уровень витамина D в организме. Так, согласно научным данным, около 40% людей сталкиваются с недостатком этого элемента. И это приводит к проблемам с костями, мышцами, зубами и даже волосами.

Определить недостаток витамина D можно только при помощи анализа крови, однако есть и другие явные признаки. Об этом пишет TechInsider.

Признаки нехватки витамина D

Боли в костях и суставах

Витамин D нужен нам для того, чтобы в организме усваивались кальций и фосфор, которые особенно важны для прочности костей. Недостаток вещества может привести к размягчению костей, что повысит дискомфорт, боль и даже риск переломов.

Мышечная слабость и спазмы

Дефицит витамина D негативно сказывается на на работе нервной системы. Это, в свою очередь, может вызвать мышечные спазмы и ощущение слабости. Ученые описывают это состояние как боли в костях при их росте у детей.

Проблемы с зубами

О нехватке витамина D могут говорить и такие симптомы, как учащенные случаи кариеса, гингивит и другие заболевания десен. Поэтому, если у вас появились проблемы с зубами, следует обратиться к врачу и сдать кровь на анализ витамина.

Выпадение волос

Снижение уровня витамина D также связывают с различными формами выпадения волос, — очаговая и андрогенетическая алопеции.

Как восполнить содержание витамина D в организме

Суточная норма витамина D для взрослых составляет 600 МЕ, а для пожилых людей — 800 МЕ. Его можно получить разными способами.

Продукты питания

Основными источниками витамина D являются жирные сорта рыбы, печень, яичные желтки, сыр и сливочное масло. Также веществом могут быть специально обогащены растительное молоко, некоторые каши и соки.

Добавки

Витамин D в форме таблеток или капсул может быть, вероятно, самым удобным решением. Но важно не превышать дозу.

Солнечные ванны

Конечно, зимние прогулки в этом плане менее эффективные, чем летние, но все же свежий воздух способствует выработке витамина D в организме.

Ранее врач рассказала про продукты с содержанием витамина А, которые стоит включать в рацион питания людям после 50 лет.