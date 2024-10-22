Недостаток общения с партнером может стать шагом к домашнему насилию

Как рассказала Национальной службе новостей психолог Любовь Выжанова, в начале отношений люди часто общаются только по выходным. Они не стремятся узнать друг друга получше. Это не позволяет вовремя заметить предпосылки к развитию домашнего насилия.
Также Любовь Выжанова рассказала, что физического насилия не бывает без предварительного психологического унижения.
«Общая ошибка общества — быстрое вступление в сексуальные отношения. Мы не понимаем, с кем начинаем строить отношения. Когда начинается обычная совместная жизнь, проявляются личностные качества», — добавила психолог.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что проблема с выбором партнера возникает еще и из-за того, что люди перестали советоваться по этому поводу с семьей. Все живут отдельно, нет поколенческих семей. Если бы молодого человека можно было бы привести к маме, папе, бабушке, дедушке, то они бы сразу заметили тревожные предпосылки.
«Мы потеряли культуру межпоколенческих семей. Поэтому совершаются ошибки и бег по граблям», — заявила эксперт.
Ранее руководитель «Кризисного центра помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова объяснила, почему жертвы домашнего насилия часто возвращаются к тиранам.