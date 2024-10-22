Недостаток общения с партнером может стать шагом к домашнему насилию

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что проблема с выбором партнера возникает еще и из-за того, что люди перестали советоваться по этому поводу с семьей. Все живут отдельно, нет поколенческих семей. Если бы молодого человека можно было бы привести к маме, папе, бабушке, дедушке, то они бы сразу заметили тревожные предпосылки.