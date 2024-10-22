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Недостаток общения с партнером может стать шагом к домашнему насилию

Люди могут стать жертвами домашнего насилия в том числе потому, что поначалу мало общаются с партнером. Кроме того, на это влияет особенность современных семей.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

Как рассказала Национальной службе новостей психолог Любовь Выжанова, в начале отношений люди часто общаются только по выходным. Они не стремятся узнать друг друга получше. Это не позволяет вовремя заметить предпосылки к развитию домашнего насилия.

Также Любовь Выжанова рассказала, что физического насилия не бывает без предварительного психологического унижения.

«Общая ошибка общества — быстрое вступление в сексуальные отношения. Мы не понимаем, с кем начинаем строить отношения. Когда начинается обычная совместная жизнь, проявляются личностные качества», — добавила психолог.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что проблема с выбором партнера возникает еще и из-за того, что люди перестали советоваться по этому поводу с семьей. Все живут отдельно, нет поколенческих семей. Если бы молодого человека можно было бы привести к маме, папе, бабушке, дедушке, то они бы сразу заметили тревожные предпосылки.

«Мы потеряли культуру межпоколенческих семей. Поэтому совершаются ошибки и бег по граблям», — заявила эксперт.

Ранее руководитель «Кризисного центра помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова объяснила, почему жертвы домашнего насилия часто возвращаются к тиранам.