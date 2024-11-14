Недоквадробер: американец переодевался в медведя ради выплат

Полиция арестовала четырех жителей Лос-Анджелеса за страховое мошенничество после того, как они заявили, что их дорогие машины были якобы повреждены медведем. Позже оказалось, что в костюм животного переодевался один из задержанных людей. Об этом пишет The New York Post.
Владелец автомобиля Rolls-Royce Ghost обратился в страховую компанию с видеозаписью, на которой видно, как медведь запрыгнул в окно машины и поцарапал салон. Также мужчина предоставил фотографии длинных параллельных царапин на обивке сидений и дверях. Однако специалисты не поверили увиденному и решили обратиться за помощью в Калифорнийский департамент рыбных ресурсов и дикой природы.
Биолог просмотрел видеозапись и предположил, что это не медведь, а человек в костюме медведя. На это указывал также «мех» животного, который на записи показался слишком гладким и блестящим. Как оказалось, этот инцидент был не единственным.
Позже костюм медведя был найден в доме подозреваемых. По данным Департамента страхования Калифорнии, страховые компании были обмануты на сумму более 141 тысячи долларов.
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