Недоделка помещений. Что делать, если новая квартира оказалась с сюрпризами

Недоделки и откровенный брак можно встретить не только в квартирах, но и в домах. «Было такое, что строители не забили при возведении частного дома сваи. Иногда пренебрегают проектированием, инженерно-­геологическими изысканиями, думают, что фундамент и так выдержит, — вспоминает руководитель компании “Центр строительных конструкций” Денис Главинский. — По квартирам есть пример, когда застройщик продавал объекты в черновой отделке, а в договоре вместо “стяжка пола” указывал “защитный слой трубопровода”. Покупатели не особо вникали и подписывали договор, отрезая тем самым возможность что-то предъявить застройщику. А там под защитным слоем — полусухая стяжка, у которой низкая прочность».