Недетское наказание. Юрист пояснил, могут ли посадить за долг по алиментам

Россияне, которые не платят алименты, рискуют сесть в тюрьму, напомнил aif.ru юрист Игорь Ивлев. Еще один негативный сценарий для злостных неплательщиков — лишение родительских прав.
По словам эксперта, российское семейное законодательство устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей вне зависимости от того, продолжаются ли их брачные отношения или нет. Если соглашение об уплате алиментов отсутствует, взыскать их можно в судебном порядке.
«Однако некоторые граждане не платят алименты даже после соответствующего решения суда, и тогда уже им грозит ответственность, — отметил Ивлев. — Например, взыскание неустойки в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. В этом случае может накопиться очень внушительная сумма долга, списать который не получится даже в процедуре прохождения банкротства физлица. Кроме того, наличие задолженности может стать препятствием для выезда за пределы страны, основанием для ареста транспортного средства и другого имущества гражданина».
Кроме того, добавил юрист, за неуплату алиментов гражданин может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.
«К административной ответственности привлекают в том случае, если с момента возбуждения исполнительного производства прошло два месяца и более. Неплательщику грозят обязательные работы на срок до 150 часов, административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 20 тыс. руб., — объяснил Ивлев. — И наконец, лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов, может получить уголовную ответственность: исправительные или принудительные работы на срок до года, арест до трех месяцев или лишение свободы на срок до года. Но важное основание для привлечения к уголовной ответственности — неоднократный характер совершенного деяния».
В конце концов, те, кто регулярно не платит алименты, может получить иск о лишении родительских прав, добавил собеседник.
Впрочем, есть и более специфические ограничения для злостных неплательщиков. Например, с мая 2025 года тех, у кого есть долги по алиментам, могут не пускать на футбол.