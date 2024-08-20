Недетское наказание. Юрист пояснил, могут ли посадить за долг по алиментам

«К административной ответственности привлекают в том случае, если с момента возбуждения исполнительного производства прошло два месяца и более. Неплательщику грозят обязательные работы на срок до 150 часов, административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 20 тыс. руб., — объяснил Ивлев. — И наконец, лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов, может получить уголовную ответственность: исправительные или принудительные работы на срок до года, арест до трех месяцев или лишение свободы на срок до года. Но важное основание для привлечения к уголовной ответственности — неоднократный характер совершенного деяния».