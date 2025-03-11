Недетская косметика: почему детям надо запретить краситься

Ребенку уже недостаточно просто быть ребенком. Теперь он убежден, что должен быть еще красивым и фотогеничным. Индустрия красоты, созданная косметическими компаниями, распространила свое влияние, убеждая шестилетних детей в том, что им нужны средства по уходу за кожей, что сияние — это обязанность и что красота — это не просто преимущество, а необходимость.