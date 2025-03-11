Недетская косметика: почему детям надо запретить краситься

Поколение Альфа, то есть дети, родившиеся с 2011 по 2020 годы, стали часто пользоваться косметикой. Более того, некоторые родители устраивают на детских днях рождения вечеринки, на которых каждый ребенок может нанести макияж и продефилировать по подиуму в ярких платьях.
Конечно, нанесение макияжа всегда было обычной частью детских игр, но поколение Альфа относится к ним иначе. Теперь дети, подростки и тинейджеры одержимы уходом за кожей.
Косметика вредит коже ребенка
Издание Independent пишет, что многие люди выражают протест в отношении детского макияжа. К ним относятся и дерматологи, утверждающие, что кожа ребенка слишком нежная и чувствительная для средств по уходу за кожей для взрослых.
Использование неподходящих средств может привести к раздражению, нарушению кожного барьера, экземе и повышенной чувствительности. Если дети будут пользоваться такими средствами, это может повысить риск развития контактного аллергического дерматита в более позднем возрасте.
Психологическая сторона проблемы
Также существует серьезная обеспокоенность по поводу потенциального влияния на психическое здоровье детей в их стремлении к безупречной коже и четким чертам лица.
Социальные сети способствуют распространению тренда на детский макияж. Так, дети в возрасте от семи лет теперь даже делятся своими процедурами по уходу за кожей в соцсетях. Сейчас почти каждый ребенок в возрасте 10 лет пользуется антивозрастными средствами, содержащими такие ингредиенты, как ретинол, отшелушивающие кислоты, тоники и сыворотки, предназначенные для минимизации последствий старения.
Ребенку уже недостаточно просто быть ребенком. Теперь он убежден, что должен быть еще красивым и фотогеничным. Индустрия красоты, созданная косметическими компаниями, распространила свое влияние, убеждая шестилетних детей в том, что им нужны средства по уходу за кожей, что сияние — это обязанность и что красота — это не просто преимущество, а необходимость.
Эксперты считают, что все это способствует «смерти» подросткового возраста, поскольку мост между детством и взрослой жизнью становится все короче и короче.
«Если первый урок, который усваивает девочка, — это то, что красота — это сила, то что это значит, когда целое поколение детей вырастает с убеждением, что их обнаженное лицо — это недостаток, который нужно исправить? Мы не просто теряем невинность; мы теряем право существовать вне косметического взгляда», — сказала Эллен Атланта, автор книги «Пиксельная плоть: как токсичная красота вредит женщинам».
Тинейджеры покупают косметику из-за неуверенности в себе, а социальные сети усугубляют проблемы с самооценкой. У подростков появляются негативные мысли о себе, расстройства пищевого поведения и депрессия.
Сейчас дети с десяти лет активно пользуются Интернетом, смотрят различные ролики и сами снимают видео. Раннее знакомство с социальными сетями означает, что поколение Альфа, как правило, более заботится о своем имидже, чем старшие поколения, что делает их легкой добычей для косметических компаний.
Как исправить ситуацию
Взрослые не должны навязывать ребенку стандарты красоты. У детей только начинают формироваться представление о себе и своя идентичность. Это очень важный этап для развития самооценки и уверенности в себе.
Дети не должны чувствовать давление, заставляющее их выглядеть идеально, или верить, что определенные товары или даже вечеринки делают их более популярными или привлекательными. Мы должны научить их тому, что внешность не определяет ценность.
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