Недельный рацион. Врач рассказала, сколько и чего есть для здоровья

Специалисты по питанию рассчитали, сколько и каких продуктов нужно съедать, чтобы получать все необходимые для организма пищевые вещества. Ориентируясь на эти данные, можно составить рацион, который поможет сохранять здоровье.
Согласно рекомендациям по здоровому образу жизни (Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания — приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614), в пересчете на неделю нам советуют съедать:
- хлеб, крупы, макароны — чуть менее 2 кг,
- картофель — почти 2 кг,
- овощи и бахчевые — 0,8 кг,
- фрукты — 2 кг,
- мясопродукты — 1,5 кг,
- рыба и морепродукты — около 0,5 кг,
- молоко и молочные продукты — 7 кг,
- яйца — 5−6 штук,
- растительное масло — 0,25 л,
- сахар — 0,5 кг.
Если вы привыкли закупать продукты на неделю, то вот примерное руководство к действию — чем заполнить холодильник.
Больше овощей, меньше колбасы
«Анализ структуры рациона населения РФ специалистами ФИЦ питания и биотехнологии показывает, что люди переедают сахара и мясопродуктов, недостаточно едят молочных продуктов, яиц, овощей, картофеля и фруктов, — говорит зав. консультативно-диагностическим центром “Здоровое и спортивное питание” ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева. — Молочные продукты — это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Если кальция в организме недостаточно, возрастает риск остеопороза и остеопении, что может приводить к тяжелым переломам, например, шейки бедра. Яйца — полноценный белок, желток содержит много витаминов и минеральных веществ. В частности, это селен, который участвует в синтезе тестостерона, также насыщенные жирные кислоты, которые необходимы для построения клеточной стенки, синтеза половых гормонов. Нехватка фруктов и овощей ведет к недостатку витаминов и минеральных веществ, клетчатки».
100 г белка + 200 г гарнира
Что делать, чтобы не высчитывать каждый день количество съеденной еды, но при этом приблизиться к здоровому рациону?
«Способ очень простой — соблюдать режим и структуру питания, — говорит врач. — Нужно питаться примерно каждые 3 часа, всего 4−5 раз в сутки. Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов — к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса — преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира. В среднем порция для человека, который не занимается активно спортом, имеет сидячую работу, — около 100 г белкового продукта (мясо, птица, рыба, творог, яйца) и около 200 г гарнира в основной прием пищи. Плюс ежедневно нужно съедать более 400 г свежих овощей и фруктов. Это, например, одно яблоко, порция салата из свежих овощей, стакан ягод, тушеные овощи на гарнир».