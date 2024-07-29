Недельный рацион. Врач рассказала, сколько и чего есть для здоровья

«Способ очень простой — соблюдать режим и структуру питания, — говорит врач. — Нужно питаться примерно каждые 3 часа, всего 4−5 раз в сутки. Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов — к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса — преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира. В среднем порция для человека, который не занимается активно спортом, имеет сидячую работу, — около 100 г белкового продукта (мясо, птица, рыба, творог, яйца) и около 200 г гарнира в основной прием пищи. Плюс ежедневно нужно съедать более 400 г свежих овощей и фруктов. Это, например, одно яблоко, порция салата из свежих овощей, стакан ягод, тушеные овощи на гарнир».