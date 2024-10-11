Недельное молчание: как и почему мы обижаемся на близких

Обида — эмоциональная реакция на несоответствие реальности с нашими ожиданиями. В основе этого чувства лежит невыраженное чувство злости, а также боль или грусть. Если это все можно выразить, тогда обиды не будет.
Психолог Ольга Турышева в книге «Без оглядки на маму. Как обрести внутренние опоры и завершить сепарацию» рассказала, почему мы обижаемся на близких, почему это вредит и как научиться с этим справляться. Отрывком поделилось издание «Мел».
Детские травмы
Часто люди во время неоправданных ожиданий в отношениях начинают злиться на партнера, обижаться и ждут, когда их поймут без каких-либо слов. В большинстве своем все это идет из семьи, где, например, выражать злость было опасно.
Так, например, мать или отец может запрещать ребенку злиться или выражать любые другие чувства, если он чем-то не доволен. Иначе родители могут ударить, выпороть или начать унижать. Так, вырабатывается определенная стратегия поведения — молчать и терпеть.
Во взрослом возрасте человек из такой семьи будет молчать о своих чувства и проблемы, не сможет что-то попросить. Но без выражения чувств сложно прийти к пониманию, невозможно вести диалог с собеседником или партнером.
Также может быть и такое, что ребенка родители постоянно утешали, когда он был обижен. Или взрослые были сами обидчивы, и дети научились делать так же.
Обида — автоматическая детская реакция, и проживаем мы ее так, как привыкли в детстве.
Проблемы обижающихся
Проблема тех, кто обижается, в том, что они передают управление своей жизнью другим людям и ждут, что те удовлетворят их потребности.
У обиженных есть претензии к окружающим и действительности. Для них все вокруг не такие, все не так. Часто они думают, что люди ведут себя так по отношению к ним специально, желая навредить, или потому, что не ценят, не уважают, не любят.
Через свою обиду мы хотим изменить других людей, их поведение и отношение к нам. Мы злимся, нам больно, но мы не можем сказать об этом.
Если мы не осознаем обиды, то не признаем и все первичные чувства, которые есть в обиде: злость, боль, грусть. В таком случае они начинают покрываться вторичными (что мы чувствуем по поводу того, что почувствовали).
Обиду сверху могут прикрывать раздражение, презрение, ненависть, тревога, бессилие или опустошенность.
По мнению психолога, это все похоже на слоеный пирог. И на его верхушки находится бесчувствие. Так, мы теряем вкус к жизни, не чувствуем себя живыми. И чтобы ощутить себя живыми, нужен всплеск адреналина, ситуации, опасные для жизни.
Типы людей, выражающих обиду
У всех взрослых обита выражается по-разному — от раздражительности до молчания, от агрессии до равнодушия.
Давайте разберемся в типах людей и в том, как они выражают свою обиду.
1. «Терпилы». Они скрывают злость и обиду, делая вид, что все хорошо. Также они могут замыкаться в себе, молчать, чувствовать бессилие и грусть. Они равнодушны, апатичны, ничего не чувствуют и ничего не хотят.
2. «Фантазеры». Они придумывают идеальное развитие событий и долго живут в своих фантазиях. Также они отличаются идеализацией другого человека, а когда что-то разрушает идеальный образ, обижаются на это. Дальше они продолжают ждать, что другой человек изменится и станет таким, каким они придумали.
3. «Страдальцы». Они всеми способами демонстрируют свою обиду, показывают ее другим. Так они требуют от другого человека облегчения их страданий. Они даже могут тяжело заболеть, упрекая кого-то в этом и ожидая, что он одумается и изменится.
4. «Униженные и оскорбленные». Они постоянно обижаются и всем недовольны. Только они хорошие, а другие — плохие. Думая так, они подтверждают свою значимость и ценность.
5. «Застревающие». Застревают в прошлых негативных ситуациях и фиксируются на обиде. Тот, кто постоянно помнит прошлые обиды, больше живет в прошлом, чем в настоящем. Обиды на прошлое и несогласие с тем, как было, нужны как последний шанс получить другое детство и другую маму.
По словам психолога, нужно учиться выражать свои чувства. Так, взрослые люди это умеют и могут сказать, что им что-то не нравится. Только в таком случае не будет обид и молчания после них.
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