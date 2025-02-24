Небоскребы, устойчивые к ураганам, уязвимы к штормовым ветрам

Когда сильный ветер проходит через город, он может отклоняться из-за препятствий в виде высоких зданий. Это увеличивает давление на стены и окна, что приводит к более серьезным повреждениям, чем если бы здания были изолированы. Кроме того, нисходящие потоки создают интенсивные локальные силы, которые могут превышать расчетные значения для ураганов, особенно на нижних этажах небоскребов.