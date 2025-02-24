Небоскребы, устойчивые к ураганам, уязвимы к штормовым ветрам

Исследователи из Международного университета Флориды (США) обнаружили, что небоскребы, спроектированные так, чтобы выдерживать сильные ураганы, гораздо хуже справляются с менее мощными штормовыми ветрами. Об этом пишет The Guardian.
Ученые заметили, что 50 небоскребов в Хьюстоне выдержали ураган «Берил» 5-й категории со скоростью ветра 270 километров в час, однако их фасад сильно пострадал от штормового ветра, скорость которого составляла 145 километров в час. В частности, были выбиты стекла и повреждена облицовка зданий.
Авторы подчеркнули, что скорость ветра на самом деле не так важна, как то, с какой скоростью этот ветер рассеивается. По их словам, «уникальной характеристикой» нисходящего потока является то, что ветер, достигая земли, распространяется во всех направлениях.
Когда сильный ветер проходит через город, он может отклоняться из-за препятствий в виде высоких зданий. Это увеличивает давление на стены и окна, что приводит к более серьезным повреждениям, чем если бы здания были изолированы. Кроме того, нисходящие потоки создают интенсивные локальные силы, которые могут превышать расчетные значения для ураганов, особенно на нижних этажах небоскребов.
Проблема усугубляется по мере изменения климата. Дело в том, что из-за глобального потепления нагреваются моря и океаны, что усиливает шторма, делая их более интенсивными и трудно прогнозируемыми.
По словам ученых, эта проблема касается небоскребов не только в США, но и по всему миру, где здания спроектированы с учетом категорий ураганов.
Ученые надеются, что результаты исследования приведут к переоценке норм и проектированию будущих высотных зданий, а также к пересмотру городского планирования, поскольку чиновники станут лучше понимать сложность и потенциальные негативные последствия обрушений.
Ранее Международный комитет по борьбе с тайфунами начал готовиться к новому сезону штормов.