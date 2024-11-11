Небольшую школу близ Сиднея признали зданием года

Небольшая пригородная школа в Австралии стала победителем на Всемирном архитектурном фестивале в Сингапуре и получила звание «Здание года-2024». Об этом пишет CNN.
Дарлингтонская государственная школа в Чиппендейле открылась осенью 2023 года. Этот проект сочетает в себе кирпичное угловатое здание кампуса с характерной крышей пилообразной формы и ландшафтное открытое пространство, включая большую баскетбольную площадку и общественный сад. Изогнутые металлические щиты с мелкими отверстиями окружают ряд открытых террас и позволяют дневному свету проникать внутрь.
Согласно информации на сайте школы, в новом кампусе на 500 учеников будут располагаться дошкольное учреждение, детский сад и начальная школа. Проектом школы занималась дизайн-студия Fjcstudio. Ее архитекторы заявили, что новый проект «радикально преобразил» школу, предложив «новую и современную учебную среду» и «передав дух» кампуса, который был до него.
Школа в Чиппендейле обошла 220 проектов со всего мира, включая небоскребы, музеи и терминалы аэропортов.
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