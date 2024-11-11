Небольшую школу близ Сиднея признали зданием года

Согласно информации на сайте школы, в новом кампусе на 500 учеников будут располагаться дошкольное учреждение, детский сад и начальная школа. Проектом школы занималась дизайн-студия Fjcstudio. Ее архитекторы заявили, что новый проект «радикально преобразил» школу, предложив «новую и современную учебную среду» и «передав дух» кампуса, который был до него.