Небольшая Калуга прекрасно подойдет для поездки на выходные

Выкроив три-четыре дня, можно устроить себе небольшое, но насыщенное путешествие в Калугу. От Ростова — 1013 километров, от Волгограда — 1021, от Астрахани — 1443. Калуга не входит в наиболее известные турмаршруты, но интересна сам по себе. Все-таки «колыбель космонавтики»!
На десерт — тесто.
Калуга провинциально тиха и уютна. Много старых домов. Одна из главных достопримечательностей — Гостиный двор. Тут издавна велась торговля, но до конца XVIII века стояли деревянные лавчонки. Потом построили кирпичные корпуса. И сегодня здесь своеобразный торгово-развлекательный центр в исторических декорациях: есть рестораны, сувенирные киоски, музей стекла и сцена для выступлений.
Но можно ведь не просто гулять по городу, а искать космонавтов. Согласны, что так интереснее? И ведь найдете. При желании — всех 21. Маленьких и бронзовых. Металлические лилипуты в скафандрах — это работы скульптора Алины Фарниевой.
Сразу несколько пополнений в бронзовом семействе произошло совсем недавно, осенью. Космонавт-турист «приземлился» у гостиницы на улице Салтыкова-Щедрина. На улице Театральной еще один малыш тянет интернет-кабель. В сквере Медицинских сестер стоит космонавтик — доктор в белом халате.
— Фонендоскоп в его руках говорит о том, что медики в любую минуту готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, — объясняет Фарниева. — Светящееся красное сердце в центральной части композиции сигнализирует о необходимости позаботиться о себе, своевременно обратиться к специалисту и сохранить крепкое здоровье, которое станет источником неиссякаемой энергии и позволит покорить любые галактики. Уж наш малыш знает в этом толк!
Думается, это не последние скульптурки. Кстати, мини-космонавты представлены и среди сувенирной продукции.
Здесь также не надо ломать голову над интересным продуктом, который можно привезти домой. А стоит купить местные пряники или так называемое калужское тесто — это традиционный десерт из ржаных сухарей с медом, карамелью и специями. В годы социализма его забыли, но сейчас рецепт возродили. Да, особенность отражена и в городской скульптуре: два космонавтика уплетают ложками калужское тесто из бочки!
Восторг от «Востока».
Однозначно стоит посетить Музей космонавтики. Детям точно. Но в ком не шевельнется ребенок при виде скафандра и сопла ракеты? Если только в дизайнере скафандров и в ракетостроителе. Так что поехали! Макет ракеты «Восток» виден издалека, найти несложно.
В учреждении два корпуса — старый и новый. По одному билету можно посетить оба. Это не просто крупнейший в нашей стране музей на космическую тему, но и первый в мире. Приступили к его созданию в 1961 году. Тут просто ни у кого не было сомнений, насколько важное событие произошло. На конкурс поступило 224 проекта. А к десятилетию полета первого искусственного спутника, 3 октября 1967 года, учреждение открыли для посетителей.
На что тут посмотреть? Конечно, привлекают внимание не только аппараты, но тюбики и консервные банки с едой космонавтов. Белуга в желированном томатном соусе, свинина с яйцом, омлет с курицей, осетрина, говядина с овощами, горчица и даже кофе с молоком в одном флаконе. А еще мед и яблочно-клюквенная приправа. Да гречневая каша в пакетике.
Алексей Леонов как-то разыграл американцев, достав тюбики, на которых были надписи «Столичная», «Пшеничная». Похоже, неплохо знакомые астронавтам. Те, конечно, давай отказываться. На работе же! Но Леонов уговорил заокеанских партнеров. Вот только выдавили они себе в рот обычный борщ, который, впрочем, им тоже, как правило, нравится.
Веранда Циолковского.
Куда дальше? Часто советуют прислушаться к местным знатокам, которые подскажут не самые раскрученные достопримечательности. Давайте так и сделаем.
— Калугу называют колыбелью космонавтики. Думаю, дом-музей Циолковского — это и есть та самая люлька, — говорит калужанка и самый настоящий знаток — из телеклуба «Что? Где? Когда?» Кристина Заляускайте. — В доме всего одна жилая комната. Напомню, что Циолковский был многодетным отцом. У них с женой родилось 13 детей. Но стесненные обстоятельства — не преграда для истинного гения. Сидя на веранде своей скромной деревянной избы, преподаватель математики и физики мечтал о межпланетных путешествиях. Крошечный застекленный уголок на верхнем этаже стал его лабораторией. Здесь Константин Эдуардович выдумал многоступенчатую ракету, поезд на воздушной подушке, цельнометаллический аэростат и даже целое философское течение — социально-космическую утопию. Рекомендую постоять на веранде посмотреть в калужское небо и помечтать, если и не о космосе, то о чем-то важном. Жизнь Циолковского очень вдохновляет.
В этом доме ученый жил с 1904 по 1933 год. На старом фото видно, что еще в 30-е годы жилище стояло на отшибе. Сегодня же тут кругом застройка. Музей организовали почти сразу после смерти Константина Эдуардовича. Но многие предметы были утрачены за время недолгой фашистской оккупации. Впрочем, самые ценные экспонаты успели спасти. От Москвы врага отогнали, и уже в марте 1942 года музей заработал снова.
И туристы, и паломники.
При желании можно направиться за город. Там тоже есть что посетить. Например, Введенский ставропигиальный мужской монастырь — знаменитую Оптину пустынь. Сюда на молитву приезжали Николай Гоголь, Иван Тургенев, Константин Леонтьев, Василий Жуковский, Петр Вяземский, Федор Тютчев, Владимир Соловьев и Василий Розанов. Даже имевший сложные отношения с церковью Лев Толстой бывал тут. На местном кладбище удалось отыскать могилу славянофила Ивана Киреевского.
Но, пожалуй, наибольший след в русской словесности Оптина пустынь оставила через творчество Достоевского, который приезжал в монастырь в июне 1878 года и беседовал с отцом Амвросием, черты которого исследователи находят в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». В Оптину пустынь великий писатель наведался вскоре после смерти сына Алеши, так что и это обстоятельство нашло отражение в романе — имя умершего получил младший из Карамазовых.