Небольшая Калуга прекрасно подойдет для поездки на выходные

— Калугу называют колыбелью космонавтики. Думаю, дом-музей Циолковского — это и есть та самая люлька, — говорит калужанка и самый настоящий знаток — из телеклуба «Что? Где? Когда?» Кристина Заляускайте. — В доме всего одна жилая комната. Напомню, что Циолковский был многодетным отцом. У них с женой родилось 13 детей. Но стесненные обстоятельства — не преграда для истинного гения. Сидя на веранде своей скромной деревянной избы, преподаватель математики и физики мечтал о межпланетных путешествиях. Крошечный застекленный уголок на верхнем этаже стал его лабораторией. Здесь Константин Эдуардович выдумал многоступенчатую ракету, поезд на воздушной подушке, цельнометаллический аэростат и даже целое философское течение — социально-космическую утопию. Рекомендую постоять на веранде посмотреть в калужское небо и помечтать, если и не о космосе, то о чем-то важном. Жизнь Циолковского очень вдохновляет.