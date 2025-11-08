Небензя назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным

«Президент [США Дональд] Трамп в ответ на испытания нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно», — отметил Небензя в беседе с «РИА Новости».