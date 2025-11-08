Небензя назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным

Россия должна быть готова, если США решат возобновить ядерные испытания. Об этом 8 ноября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Президент [США Дональд] Трамп в ответ на испытания нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно», — отметил Небензя в беседе с «РИА Новости».
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ подчеркнул важность серьезного отношения к таким угрозам.
«Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий», — добавил Небензя.
Позже, 6 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что официальной реакции США на заявления Путина по ядерным испытаниям не поступало. Он также обвинил западные СМИ в искажении слов российского лидера.
