Неандертальцы подтверждены как отдельный вид человека

Результаты исследования показали, что неандертальцы были лучше адаптированы к холодному климату Евразии, в то время как Homo sapiens развивались в более теплых условиях Африки. Эти различия отразились в анатомии: неандертальцы имели более массивный скелет, крупные внутренние органы и повышенную физическую активность, необходимую для выживания. Homo sapiens, напротив, обладали более грациозной физиологией, что обеспечивало экономичное потребление энергии и развитие сложных технологий.