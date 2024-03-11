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Неандертальцы и денисовцы были генетически предрасположены к стеатозу

ТАСС, 11 марта. Европейские палеогенетики выяснили, что все неандертальцы и денисовцы были носителями одной из вариаций гена PNPLA3, которая значительно повышает риск развития стеатоза, ожирения печени. Эта мутация предположительно помогала древним людям выживать в холодном климате Евразии ледниковой эры, сообщила пресс-служба госпиталя Вюрцбургского университета (UKW).
Источник: AP 2023

«Проведенный нами анализ свидетельствует в пользу того, что запасание жира в печени может помогать людям выживать в холодном климате, что было особенно актуально для неандертальцев и денисовцев, живших в Евразии в эру оледенения. Существуют свидетельства того, что это характерно и для многих современных северных народов», — заявил профессор Вюрцбургского университета (Германия) Андреас Гейер, чьи слова приводит пресс-служба UKW.

Ученые пришли к такому выводу при изучении истории происхождения распространенной мутации в гене PNPLA3 (rs738409). Она в среднем встречается в ДНК примерно трети людей на Земле, и при этом ее распространенность доходит до 70−90% среди некоторых коренных народов Мезоамерики и Сибири. Эта форма гена PNPLA3 ускоряет накопление жира в печени, что значительно повышает риск развития стеатоза. Ученые предположили, что мутация потенциально помогала нашим предкам переносить неблагоприятные условия среды, в том числе периодическое отсутствие доступа к пище. Так, ученые проанализировали то, как часто встречается мутация rs738409 в геноме высших приматов, а также древних и современных людей.

Проведенный исследователями анализ показал, что мутация отсутствует у всех других высших приматов, в том числе шимпанзе, бонобо, горилл, но при этом она была выявлена в геномах неандертальцев и денисовцев, а также в большом числе геномов древних Homo sapiens. По мнению ученых, это говорит о том, что данная вариация гена PNPLA3 появилась еще у общего предка современных людей и их вымерших соседей, еще до разделения кроманьонцев и неандертальцев.

При этом эта вариация гена PNPLA3 встречается и среди современных и древних Homo sapiens, чьи предки никогда не покидали пределов Африки, однако при этом доля ее носителей там является очень низкой по сравнению с неандертальцами и денисовцами, а также некоторыми северными народами России. Это, по мнению палеогенетиков, говорит в пользу того, что мутация rs738409 помогала древним людям выживать в холодном климате ледниковой эпохи благодаря наличию у них способности запасать дополнительные калории в печени.