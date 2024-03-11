Неандертальцы и денисовцы были генетически предрасположены к стеатозу

Проведенный исследователями анализ показал, что мутация отсутствует у всех других высших приматов, в том числе шимпанзе, бонобо, горилл, но при этом она была выявлена в геномах неандертальцев и денисовцев, а также в большом числе геномов древних Homo sapiens. По мнению ученых, это говорит о том, что данная вариация гена PNPLA3 появилась еще у общего предка современных людей и их вымерших соседей, еще до разделения кроманьонцев и неандертальцев.