Неандертальцев назвали первыми художниками. Что они запечатлели

Ранее сообщалось о новых фактах, подтверждающих, что неандертальцы 125 тыс. лет назад охотились на прямобивневых слонов и ели их мясо. Следы разделки массивных животных нашли на первобытных останках на территории современной Германии. Вес животных мог достигать 13 т. Скорее всего, неандертальцы охотились на одиноких пожилых самцов слонов, так как те были больше по весу, и их мяса хватило большому числу представителей племени.