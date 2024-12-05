Неандертальцев назвали первыми художниками. Что они запечатлели

Экспертам Саутгемптонского университета удалось датировать наскальные отпечатки рук в пещере Мальтравьезо (Испания). Оказалось, что некоторые из них были созданы 66,7 тыс. лет назад. Открытие позволяет предположить, что первыми художниками стали неандертальцы, а не тип современного человека. Результаты исследования представлены в Journal of Archaeological Science: Reports. В числе авторов научной статьи — археолог Кристофер Д. Стэндиш. Вкратце о выводах ученых пишет Phys.org.
Датировать наскальную живопись сложно, потому что возраст пигмента на минеральной основе нельзя определить посредством радиоуглеродного датирования. В Саутгемптонском университете за основу взяли уран-ториевое датирование (U-Th dating) и изучили 22 образца карбоната, покрывавшего пигмент отпечатков. Таким образом удалось установить возраст рисунков. Выяснилось, что самые древние образцы были созданы 46,6 тыс., 55,24 тыс. и 66,71 тыс. лет назад.
До этого древнейшими из известных наскальных отпечатков рук считались рисунки, найденные в пещере на острове Сулавеси (Индонезия), чей минимальный возраст составляет 39,9 тыс. лет.
Ранее сообщалось о новых фактах, подтверждающих, что неандертальцы 125 тыс. лет назад охотились на прямобивневых слонов и ели их мясо. Следы разделки массивных животных нашли на первобытных останках на территории современной Германии. Вес животных мог достигать 13 т. Скорее всего, неандертальцы охотились на одиноких пожилых самцов слонов, так как те были больше по весу, и их мяса хватило большому числу представителей племени.