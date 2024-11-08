Не звони мне, напиши: как пользователи относятся к рассылкам от бизнеса

«Очевидно, чтобы аудитория бизнеса от него не уходила, бизнес должен общаться с ней максимально коротко и точно: простое полезное сообщение в удобный для клиента канал в подходящее время. Если большинство пользователей предпочитают email в качестве канала коммуникации, это не значит, что стоит ограничиваться только этим каналом: важно охватывать и тестировать разные форматы коммуникации. А чтобы знать что, куда и когда отправлять и получать от этого максимум эффекта, важно понимать историю общения с каждым клиентом, знать что и куда вы ему отправляли и как он на это отреагировал. Тратить на подготовку и отправку таких коммуникаций минимум времени и ресурсов и получать максимальный эффект — именно с этим помогает VK CXhub», — прокомментировала Яна Гузнова, директор интегрированных проектов VK.