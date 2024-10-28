Не звони мне! Что такое телефобия и почему она бывает у подростков

«Во-первых, страх того, что меня не поймут, что я скажу что-то не так, — объясняет заведующая кафедрой клинической психологии Алтайского государственного университета, кандидат психологических наук Анна Кузьмина. — Во-вторых, страх, что мой голос будет звучать недостаточно чётко или красиво. Ведь есть люди, которые очень сильно переживают по поводу того, как звучит их голос. Например, те, у кого существуют какие-то речевые дефекты, неспособность произнести определённые звуки. Это усиливает их беспокойство, и чем оно больше, тем сильнее нарастает социальная тревога».