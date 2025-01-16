Не жизнь, а пытка. Юрист рассказал, как выселить проблемного соседа

Собственник квартиры может запросто лишиться своих прав на объект, если он нарушает права соседей, напомнил юрист Сергей Гаврюшкин. Если человек разводит антисанитарию, постоянно шумит или создает опасность для других жильцов, можно смело обращаться в суд.
«Есть несколько причин, по которым человека можно выселить из квартиры, даже если он собственник, — рассказывает эксперт. — Например, когда рядом с вами проживает очень проблемный сосед. Кошки и собаки, которые постоянно мяукают и воют, стойкий неприятный запах, насекомые, распространяющиеся по дому из-за скопившегося в квартире мусора, — это всё нарушает не только права соседей, но и приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических, пожарных, ветеринарно-санитарных норм. Можно поднять вопрос о выселении человека. Но только в том случае, если иные меры воздействия оказываются неэффективны».
Для начала юрист советует обратиться в управляющую компанию дома или в ТСЖ. Кроме этого нужно направить заявления в Россельхознадзор, Роспотребнадзор, орган местного самоуправления или другие уполномоченные органы, которые проведут проверку и вынесут предупреждение собственнику. Ему предложат устранить все нарушения. Если не поможет, уполномоченный госорган или местная администрация может подать иск в суд, и уже тот принимает решение о выселении собственника.
По решению суда человек лишается права собственности на жилье и снимается с регистрационного учета. Его квартиру продают с публичных торгов, и это касается даже тех ситуаций, когда жилье у человека является единственным. А потом вырученные с торгов деньги выплачиваются нарушителю за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
«Если сосед не реагирует на предупреждения уполномоченных органов, а те не обращаются в суд, то соседи могут сделать это самостоятельно, — напоминает Гаврюшкин. — Они также могут обратиться с требованиями, например, запретить собственнику содержать кошек или обязать произвести дезинфекцию жилья. Чтобы не допустить изъятия жилья, собственник должен устранить нарушения по первому предупреждению уполномоченных органов».
Примеров успешного выселения нерадивых соседей в России предостаточно. Осенью 2024 года жители многоквартирного дома в городе Елец Липецкой области смогли через суд выселить мужчину, который развел в квартире антисанитарию. В квартире из-за долгов за ЖКУ не было отопления, света и газа, сантехнику частично отключили. Полы прогнили, дверные проемы разрушены, но хозяин ничего не собирался ремонтировать. Гражданина трижды предупреждали, а потом выселили и сняли с регистрационного учета по решению суда.
Еще один пример выселения соседа — из Барнаула. В одной из квартир пятиэтажки жили братья, один из которых систематически шумел по ночам. Жители устали от этого и буквально завалили полицию и чиновников жалобами. Было вынесено 19 постановлений о привлечении скандалиста к ответственности, но штрафы не помогли. Районная администрация сначала предупредила нарушителя о том, что он должен соблюдать права соседей. А через месяц обратилась в суд, который лишил шумного соседа права собственности на его долю в квартире.