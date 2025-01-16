Не жизнь, а пытка. Юрист рассказал, как выселить проблемного соседа

«Есть несколько причин, по которым человека можно выселить из квартиры, даже если он собственник, — рассказывает эксперт. — Например, когда рядом с вами проживает очень проблемный сосед. Кошки и собаки, которые постоянно мяукают и воют, стойкий неприятный запах, насекомые, распространяющиеся по дому из-за скопившегося в квартире мусора, — это всё нарушает не только права соседей, но и приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических, пожарных, ветеринарно-санитарных норм. Можно поднять вопрос о выселении человека. Но только в том случае, если иные меры воздействия оказываются неэффективны».