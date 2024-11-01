Не ждать января. Россияне смогут получить новогодние премии уже в декабре

Некоторые граждане получат новогодние премии уже в ноябре-декабре. Как выяснил aif.ru, это связано с особенностями налогового законодательства.
Ранее РБК сообщил, что около 30% крупных российских компаний запланировали перенос выплаты годовых премий и бонусов, чтобы не попасть под новые правила налогообложения. Утверждается, что это связано с тем, что с 1 января 2025 года вступает в действие новая пятиступенчатая шкала НДФЛ.
Однако, пояснила инвестиционный советник Юлия Хайдер, в реальности есть другие нюансы налогового законодательства, подталкивающие к такому шагу.
«С 1 января 2024 года вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 539-ФЗ, — отметила она. — Согласно ему, уведомления о НДФЛ, исчисленном и удержанном за период с 1 по 22 число текущего месяца, должны подаваться не позднее 25-го числа. Что касается перечисления налога, то оно должно осуществляться до 28-го числа того же месяца».
Если дата выплаты зарплаты попадает на новогодние праздники, работодатель обязан осуществить выплаты заранее, в последний рабочий день года. В 2024 году это будет 28 декабря. В этот же день необходимо удержать и перечислить НДФЛ в бюджет, добавила эксперт.
«Даже если дата выплаты приходится на рабочие дни января, например, зарплата за декабрь должна быть выдана 10 января 2025 года, то эту выплату необходимо сделать заранее и вовремя — в декабре, чтобы избежать штрафов, — уточнила Хайдер. — И, да, с 2025 года применяется пятиступенчатая шкала НДФЛ, и налогом облагается выплаченная зарплата, но перечисление зарплаты за декабрь 2024 года будет в декабре, не поэтому, а в связи с особенностями законодательства».
К слову, налоговое законодательство в последнее время претерпело массу изменений. Например, в доходы физлиц, облагаемые налогом, включили проценты по вкладам. В этом году те, кто заработал по вкладам более 150 тыс. рублей в 2023-м, заплатят с этого дохода 13%. А уже в 2025-м, из-за повышения ключевой ставки до 21%, необлагаемая база будет меняться.