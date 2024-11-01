Не ждать января. Россияне смогут получить новогодние премии уже в декабре

«Даже если дата выплаты приходится на рабочие дни января, например, зарплата за декабрь должна быть выдана 10 января 2025 года, то эту выплату необходимо сделать заранее и вовремя — в декабре, чтобы избежать штрафов, — уточнила Хайдер. — И, да, с 2025 года применяется пятиступенчатая шкала НДФЛ, и налогом облагается выплаченная зарплата, но перечисление зарплаты за декабрь 2024 года будет в декабре, не поэтому, а в связи с особенностями законодательства».