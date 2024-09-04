«Не завянут»: какие комнатные растения приживутся в квартире

Сансевиерия или, как его называют «тещин язык» (на английском сансевиерия называется «змеиное растение», по этой аналогии ему дали шутливое название) крайне неприхотливо в уходе: независимо от того, большая у вас квартира или маленькая, светлая или темная, оно все равно будет процветать. Поливать растение нужно всего один раз в семь-десять дней. При этом темно-зеленая с желтыми краями листва станет прекрасным акцентом в минималистской, современной квартире.