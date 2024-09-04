«Не завянут»: какие комнатные растения приживутся в квартире

Многочисленные исследования показывают, что тщательно подобранная коллекция комнатных растений в квартире может снизить уровень стресса и помочь очистить воздух, в особенности, если вы живете в городе. Помимо прочего, гармоничное «вживление» зелени способно добавить «изюминку» в любой интерьер. ВФокусе Mail решил разобраться, какие растения наверняка смогут прижиться в квартире.
Замиокулькас
Если вы живете в квартире с маленькими окнами, выходящими на север, вы не ошибетесь с выбором растения с забавным названием «замиокулькас».
Это неприхотливое в уходе комнатное растение идеально подойдет для тех, кто только начинает обустраивать свой зеленой уголок в квартире. Засухоустойчивый замиокулькас нужно поливать всего один раз в 3−4 недели, благодаря чему он переживет ваше отсутствие даже во время длительных командировок. Помимо прочего, его восковые, широкие, темно-зеленые листья будут эффектно смотреться в любом помещении.
Однако, обратите внимание, что замиокулькас нужно держать подальше от любопытных домашних животных, так как он токсичен при попадании в организм. Кстати об этом: у нас есть отдельный материал, в котором мы собрали все виды «опасных» цветков.
Монстера деликатесная
Даже если вы живете в небольшой квартире, необязательно выбирать исключительно миниатюрные растения. Дизайнеры интерьеров, напротив, советуют в таких случаях выбрать одно комнатное растение с крупными листьями для оформления эффектного минималистичного пространства. Кажется, что монстера деликатесная — идеально подходит для этой задачи.
Крупные листья придают растению тропический колорит, создавая при этом дополнительный уют в помещении. Советуем разместить монстеру в умеренно-солнечном пространстве, так как растение любит яркий рассеянный свет, но слишком обширное попадание прямых солнечных лучей может привести к опадению листвы. Также учтите, что растение, как и замиокулькас, непригодно для употребления в пищу домашними животными.
Сансевиерия
Сансевиерия или, как его называют «тещин язык» (на английском сансевиерия называется «змеиное растение», по этой аналогии ему дали шутливое название) крайне неприхотливо в уходе: независимо от того, большая у вас квартира или маленькая, светлая или темная, оно все равно будет процветать. Поливать растение нужно всего один раз в семь-десять дней. При этом темно-зеленая с желтыми краями листва станет прекрасным акцентом в минималистской, современной квартире.
Драцена Сандера
Драцена Сандера — идеальное растение для плохо освещенных помещений. Выносливое и быстрорастущее растение добавит акцента в интерьерный «фен шуй». Кстати, Драцену Сандера можно даже разместить в ванной комнате, так как цветок приживется в любом пространстве. Поливать его нужно всего раз в неделю, когда земля достаточно высохнет.
Комнатная пальма
Когда очень хочется в отпуск, но на работе полный завал, можно создать в своей квартире соответствующий зеленый уголок, добавив парочку комнатных пальм. Помимо декоративных преимуществ, они также крайне неприхотливы в уходе: чтобы пальма процветала, нужно поставить ее в умеренно освещенное пространство и поливать зимой раз в 7−10 дней, а летом — в 3−4 дня, периодически опыляя листья из пульверизатора.
О том, какую зелень можно без труда вырастить на подоконнике, читайте по ссылке.