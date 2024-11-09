Не запускай «простуду» на губах: герпес может привести к болезни Альцгеймера

Вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1), того, который принято называть «простудой» на губах, может проникать в центральную нервную систему и некоторые участки головного мозга и даже приводить к болезни Альцгеймера, выяснили ученые из Университета Колорадо в США и Университета в Бургундии, Франция.
Как оказалось, простой герпес заражает важные структуры головного мозга, в том числе ствол мозга, который регулирует сон и движения. Кроме того, следы вируса нашли в зонах мозга, которые отвечают за выработку серотонина (гормон удовольствия) и норадреналина (помогает регуляции цикла сна и бодрствования), а также в гипоталамусе, играющем важную роль в регуляции аппетита, сна, настроения и гормональной системы.
А еще «простудный» герпес может приводить к воспалению микроглии мозга — главного «защитника» нервной ткани. Так что, простой «простудный» герпес может вызывать и болезнь Альцгеймера, и другие расстройства центральной нервной системы.
О том, почему «простуду» на губах важно вовремя лечить, KP.RU рассказала врач — невролог Федерального центра мозга, кандидат медицинских наук, паркинсолог и сомнолог Ольга Яковлева.
— Взаимосвязь между герпесом и болезнью Альцгеймера в медицине начали выяснять с середины XX века. В 2018 году были опубликованы результаты исследований, подтверждающие, что носители этого вируса в большей степени рискуют получить такой диагноз, — говорит врач.
Почему простой герпес не безобиден?
1. С возрастом иммунная система человека слабеет, а вирус простого герпеса получает возможность активироваться в мозге чаще, чем у более молодых людей, что приводит к постепенной гибели нейронов.
2. Риск заболеть болезнью Альцгеймера у людей — носителей вируса герпеса — оказался в 2,5 раза выше, чем у людей без вируса.
— И более опасным для риска развития болезни Альцгеймера является вирус простого герпеса 1 типа (ВПГ-1), — говорит Ольга Яковлева.
Вирусный «привет» из детства
Первый контакт с вирусом герпеса случается еще в раннем детстве. Обычно уже к 6-ти годам ребенок успевает «поймать» этот вирус.
У большинства людей вирус находится в спящем состоянии, то есть никак себя не проявляет, а вот при неблагоприятных условиях (переохлаждении — потому герпес и называют «простудным», злоупотреблении алкоголем, табакокурении, сильном внезапном стрессе) вирус активизируется и может вызвать, в том числе, поражение нервной системы.
Какой герпес самый опасный?
Самый распространенный, а потому и опасный — герпес 1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2).
— Приблизительно 20% случаев поражения нервной системы обусловлены герпесвирусной инфекцией. При этом, по разным данным, у 15−20% людей последствия остаются надолго, иногда, вплоть до инвалидизации, — говорит врач.
Какие болезни может вызвать герпес?
- невропатию (нарушение чувствительности, слабость в мышцах, скованность в движениях),
- невралгию (приступы боли в области некоторых нервов),
- энцефалит (воспаление головного мозга).
- редким осложнением герпеса на глазе (офтальмического) может быть синдром Гийена — Барре (острая аутоиммунная реакция).
- возможно развитие и ретробульбарного неврита (воспаление участка зрительного нерва)
- после герпеса в старшем возрасте примерно в 30% случаев может развиться невралгия — боль в области некоторых нервов, которую сложно лечить.
Это связано с тем, что в нервных волокнах происходят изменения. Некоторые волокна могут погибнуть, а другие — теряют свою защитную оболочку (это называется ремиелинизация). Сложности возрастают из-за проблем с кровообращением и питанием тканей, что характерно для пожилых людей.
Важно
Применение противогерпетических препаратов в первые трое суток высыпаний помогают снизить выраженность невралгии у 42% людей.