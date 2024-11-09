Не запускай «простуду» на губах: герпес может привести к болезни Альцгеймера

Как оказалось, простой герпес заражает важные структуры головного мозга, в том числе ствол мозга, который регулирует сон и движения. Кроме того, следы вируса нашли в зонах мозга, которые отвечают за выработку серотонина (гормон удовольствия) и норадреналина (помогает регуляции цикла сна и бодрствования), а также в гипоталамусе, играющем важную роль в регуляции аппетита, сна, настроения и гормональной системы.