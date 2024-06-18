Не залеживаться. Сколько хранятся продукты после вскрытия упаковки

Продукты могут испортиться даже при хранении в холодильнике. Не всегда это можно определить по запаху. Поэтому лучше придерживаться простых правил, о которых aif.ru рассказал медицинский эксперт Сергей Симбирцев:
— Прежде чем съесть что- то из холодильника, следует свериться со сроком годности продуктов. Но иногда и этого бывает недостаточно. Для продуктов, которые отправились на хранение после вскрытия упаковки, существует другой важный показатель — срок хранения остатков после вскрытия.
Бактерии, вызывающие порчу продуктов, растут очень быстро. Количество некоторых может удвоиться всего за 20 минут. Если приготовленная еда хранилась более 2 часов при комнатной температуре — риск отравления уже повышен.
Однако некоторые бактерии — например, листерии — способны расти и при низкой температуре. Это у них занимает больше 2 дней. Именно поэтому рекомендуемый срок хранения остатков еды в холодильнике — не более двух дней (если на этикетке не указано другое).
Также помните главное правило, которое помогает избежать отравлений: если сомневаетесь, испортился продукт или нет — выбрасывайте его.
Можно ли отравиться продуктами, которые хранились в морозилке?
— Да, отравиться можно и при употреблении продуктов, которые хранились замороженными — считает кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский. — Поэтому важно, чтобы перед тем, как отправиться на хранение, овощи и фрукты прошли предварительную обработку. В противном случае в них могут сохраняться опасные спорообразующие бактерии, которые не гибнут при заморозке. Употребление таких плодов в пищу может привести к нежелательным последствиям.
Еще одно обязательное условие — раздельное хранение продуктов. Ни при каких условиях овощи и фрукты не должны оказаться в одном контейнере с мясом, рыбой и полуфабрикатами. Нарушение этого правила также сопряжено с расстройствами пищеварения.