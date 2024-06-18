Не залеживаться. Сколько хранятся продукты после вскрытия упаковки

— Да, отравиться можно и при употреблении продуктов, которые хранились замороженными — считает кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский. — Поэтому важно, чтобы перед тем, как отправиться на хранение, овощи и фрукты прошли предварительную обработку. В противном случае в них могут сохраняться опасные спорообразующие бактерии, которые не гибнут при заморозке. Употребление таких плодов в пищу может привести к нежелательным последствиям.