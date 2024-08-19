Скрытые признаки пассивно-агрессивного человека

Помните сцену из культового фильма «Мистер и миссис Смит», где пара сидит за столом после нескольких лет замужества: жена — намеренно раздражает мужа «бытовыми» фразами о покупке штор, а он, в свою очередь, свирепо жует, нервно отвечая на словесные атаки? Это явный пример пассивной агрессии — психологической склонности выражать косвенную враждебность с помощью неявных оскорблений, сарказма, враждебного поведения и отказа выполнять просьбы.
Считается, что термин «пассивная агрессия» придумал американский военный психиатр и полковник Уильям Меннингер. Во времена Второй мировой войны он столкнулся с ситуацией, когда солдаты намеренно отказывались выполнять приказы из-за того, что были подавлены и недовольны решениями руководства.
Несмотря на специфику зарождения такого поведения, подобная форма агрессии крайне распространена сегодня как в обыденных, так и в рабочих сферах жизни. Чтобы не стать «жертвой» пассивно-агрессивного человека, рассказываем, как его заранее распознать.
«Ого, ты уже на месте. Давно ждешь?»
Люди, склонные к пассивно-агрессивному поведению, часто опаздывают на встречи, чтобы вывести таким образом ожидающих из себя. При этом, своим видом они могут показывать удивление, неловкость и обескураженность ситуацией, будто вовсе не собирались доставить неудобств.
«Тебе так хорошо с лишним весом!»
Зачастую от пассивных агрессоров можно услышать комплименты. Правда, в действительности они будут представлять из себя оскорбления в замаскированной форме. Обычно подобное поведение свидетельствует о скрытой форме соперничества, вызывающей негативные эмоции.
«Я с тобой не разговариваю!»
Слышите это? Нет? Точно. Так (не) говорит пассивно-агрессивный человек, который чем-то недоволен. Обычно, когда люди чем-то расстроены, они высказывают свое недовольство обидчику. Однако люди, склонные к пассивной агрессии, напротив, предпочитают «замалчивать» проблемы, злясь на вас, когда вы даже не знаете о существовании конфликта.
«Знаешь, чего я бы сейчас хотел (а)?»
Знаете, чего я хочу? Я бы хотела, чтобы пассивно-агрессивные люди перестали ставить нас в замешательство, попутно обижаясь, когда мы не угадываем, о чем они мечтают. На самом деле такое поведение крайне распространено: «тихие» агрессоры часто озвучивают идею или желания в скрытой форме, не давая конкретики, чтобы взвалить на вас бремя реализации и возможной фрустрации.
Кстати, это встречается не только в романтических отношениях, но и в рабочих. Если вы хотя бы раз слышали фразу от начальника: «Было бы здорово, если бы вы закончили проект к среде, но, думаю, придется подождать до пятницы» — пора открывать сайты поиска работы.
«А ты разве не знал, что годовой отчет нужно сдать сегодня?»
Саботаж — отрада пассивных агрессоров, которая отлично сочетается, например, с игрой в молчанку. Для наглядности представим ситуацию: сегодня — крайний срок сдачи рабочего отчета, о котором ваш коллега забыл вам сказать. Или, например, за день до отъезда супруг сдал ваше любимое отпускное платье (которое ему не нравится) в химчистку, чтобы помочь. Разумеется, в такой ситуации вы не можете обвинить «обидчика» напрямую, так как он прикрывается благими намерениями или незнанием. Тем не менее — все это явные случаи пассивной агрессии.
На самом деле пассивную агрессию зачастую можно спутать и с другими «токсичными» манипуляциями. О том, как распознать газлайтинг на работе, рассказываем по ссылке.