Скрытые признаки пассивно-агрессивного человека

Саботаж — отрада пассивных агрессоров, которая отлично сочетается, например, с игрой в молчанку. Для наглядности представим ситуацию: сегодня — крайний срок сдачи рабочего отчета, о котором ваш коллега забыл вам сказать. Или, например, за день до отъезда супруг сдал ваше любимое отпускное платье (которое ему не нравится) в химчистку, чтобы помочь. Разумеется, в такой ситуации вы не можете обвинить «обидчика» напрямую, так как он прикрывается благими намерениями или незнанием. Тем не менее — все это явные случаи пассивной агрессии.