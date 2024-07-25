Не выходя из дома: как уплатить налоги удаленно

Если раньше для того, чтобы оплатить налоги, нужно было идти в банк или специализированные учреждение, сейчас достаточно телефона или компьютеа с подключенным интернетом.
В налоговых органах рассказали, как уплатить налоги не выходя из дома.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика»
На сайте ФНС России пользователи в Личном кабинете могут просматривать налоговые уведомления, оплачивать в режиме онлайн текущие налоги и задолженности, получать о ней сведения, контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения.
Получить логин и пароль для входа в Личный кабинет можно при личном обращении в любую налоговую инспекцию, осуществляющую прием налогоплательщиков, либо с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Мобильное приложение «Налоги ФЛ»
«Налоги ФЛ» — это приложение от ФНС России, которое позволяет взаимодействовать с налоговыми органами в дистанционном формате.
Оплатить налоги можно через банки-партнеры ФНС России. Информацию об организациях можно посмотреть на странице сайта федеральной налоговой службы.
Кроме того, приложение позволяет заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн и направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде.
Сервис «Уплата имущественных налогов и пошлин физических лиц»
Это интернет-сервис, который позволяет оплатить налоги единым налоговым платежом, по индексу документа или по форме, которую нужно заполнить, указав все платежные реквизиты.
Госуслуги
Через портал Госуслуг также есть возможность оплатить налоги. Там также представлена подробная инструкция о том, как это сделать, по каким ссылкам переходить и что нужно указать.
Онлайн-сервисы банков
Чтобы оплатить налоги, можно также воспользоваться приложениями или сайтами удобных вам банков.
Для этого надо перейти на вкладку «Платежи», затем выбрать «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», нажать на «Налоги» и после на «Поиск и оплата налогов ФНС».
Далее будет достаточно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.
Ранее были названы способы, как вернуть госпошлину через Госуслуги.
Анна Морозова