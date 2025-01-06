Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не все клетки мозга стареют одинаково, выяснили ученые

Исследование Национального института здравоохранения США показало, что клетки мозга стареют неравномерно, причем быстрее всего этот процесс протекает в области гипоталамуса. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Источник: Freepik

Директор института, доктор Ричард Дж. Ходс, подчеркнул, что старение является главным фактором риска для многих заболеваний мозга. В ходе нового исследования ученые задались целью выяснить, какие клетки наиболее уязвимы. Ученые использовали передовые генетические методы, чтобы изучить клетки мозга у двухмесячных и 18-месячных мышей. Они исследовали 16 обширных областей мозга, охватывающих 35% его общего объема.

Результаты показали, что с возрастом снижается активность генов, связанных с нейронными цепями. Это наблюдается не только в самих нейронах, но и в глиальных клетках, таких как астроциты и олигодендроциты, которые поддерживают нервные сигналы. Одновременно усиливается активность генов, связанных с иммунными реакциями и воспалением, особенно в клетках кровеносных сосудов мозга.

Особое внимание ученые уделили гипоталамусу — ключевой области мозга, контролирующей основные аспекты жизнедеятельности организма, такие как сон, аппетит, температура и метаболизм. Выяснилось, что клетки, расположенные вокруг третьего желудочка мозга, претерпевают самые значительные возрастные изменения. Здесь возрастает активность генов, отвечающих за иммунные реакции, и снижается активность тех, что связаны с нейронными связями.

Результаты работы также подтверждают связь между старением мозга и метаболизмом. Ранее исследования показали, что ограничение калорий может замедлять старение, воздействуя на гипоталамус и его гормональную активность.

Ученые подчеркивают, что для более глубокого понимания этих процессов и их влияния на здоровье человека необходимы дополнительные исследования. Однако уже сейчас ясно, что эти данные открывают новые горизонты для разработки методов профилактики и лечения возрастных заболеваний мозга.