Не все клетки мозга стареют одинаково, выяснили ученые

Результаты показали, что с возрастом снижается активность генов, связанных с нейронными цепями. Это наблюдается не только в самих нейронах, но и в глиальных клетках, таких как астроциты и олигодендроциты, которые поддерживают нервные сигналы. Одновременно усиливается активность генов, связанных с иммунными реакциями и воспалением, особенно в клетках кровеносных сосудов мозга.