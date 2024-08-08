«Не возжелай чужого»: могут ли заповеди предотвратить измену

Часть мозга, которая отвечает за сексуальное желание, понимает только то, что оно возникло. И если вы задумались об измене в браке, вспомните десятую заповедь. Да, хотеть чего-то — это нормально, но возжелать приравнивается к убеждению себя, будто бы у вас есть право иметь то, что на самом деле вам не принадлежит.