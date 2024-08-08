«Не возжелай чужого»: могут ли заповеди предотвратить измену

Возжелать и захотеть чего-то — это две разные вещи. Когда мы видим что-то, что нам нравится, мы начинаем это хотеть — будь то чужая сумочка или машина, — даже если оно у нас уже есть.
Испытывать желание — это нормально. Но важно, что если вы понимаете, что что-то принадлежит другому, вы не будете этого брать, так как воровать неправильно. Скорее всего, воровство противоречит вашим принципам.
Если говорить о десятой заповеди «Не возжелай ничего чужого», то суть заключается немного в другом.
Часть мозга, которая отвечает за сексуальное желание, понимает только то, что оно возникло. И если вы задумались об измене в браке, вспомните десятую заповедь. Да, хотеть чего-то — это нормально, но возжелать приравнивается к убеждению себя, будто бы у вас есть право иметь то, что на самом деле вам не принадлежит.
Десятая заповедь призвана напомнить нам, что нужно уметь ставить границы для себя. Особенно это касается половых связей на одну ночь в том случае, если у вас есть постоянный партнер.
Десятая заповедь помогает понять, что только вы можете уберечь себя от шага, о котором потом будете жалеть. И главное, что правило «Не возжелай ничего чужого» может спасти отношения и брак.
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Анна Морозова