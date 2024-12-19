«Не важно» или «неважно»: как правильно пишется

На первый взгляд, разница между «не важно» и «неважно» может показаться незначительной. Но в русском языке каждое слово имеет свое значение, и неправильное написание может изменить восприятие всего текста. В этой статье вместе с Екатериной Тупицыной, основателем корректорского бюро «Ёлки-палки», автором и экспертом курса «Первая корректура», мы разберем, в каких случаях нужно писать эти слова слитно, а когда раздельно, и почему важно обращать внимание на языковые нюансы.