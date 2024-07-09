Не вари. Семь ошибок, которые испортят холодный суп

Это относится к окрошке, но и в другие супы иногда добавляют сладкие ингредиенты вместо бульона. Например, заливают фруктовым йогуртом. Начнем с кваса: окрошка — не сладкое, а, скорее, острое и соленое блюдо, поэтому сладкий квас ей совсем не подходит. Нужно брать кислый напиток, белый квас. Если такого под рукой нет, то можно смешать немного сметаны или кефира с несладкой минеральной газированной водой. Да, получится окрошка на кефире, но все лучше, чем на сладком квасе.