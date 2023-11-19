Не в направлении: россияне расхотели отдыхать в Египте
Заменить курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха пытаются Таиландом и ОАЭ.
Заменить курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха пытаются Таиландом и ОАЭ.
Египет стал терять позиции в топе направлений для отдыха на Новый год: из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке некоторые туроператоры полностью сняли полетную программу в эту страну и готовятся вернуть деньги за туры. При этом в целом популярность новогодних путешествий выросла в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали представители туркомпаний. Куда поехать отдыхать на праздники на море и чтобы покататься на лыжах, сколько это стоит — в материале «Известий».
Излюбленное зимнее направление российских туристов, Египет, в этом году стал терять позиции. Два предыдущих сезона он стабильно возглавлял рейтинг популярных маршрутов для путешествий на Новый год.
В Tez Tour пояснили, что принимающий партнер в Египте «столкнулся с большим количеством аннуляций». На рентабельность направления в последние месяцы влияли рост себестоимости услуг, мировая экономическая ситуация, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности и курсы валют.
Туристам, которые должны были лететь в Египет на чартерах с 26 ноября, туроператор пообещал вернуть деньги или перебронировать поездку на другое направление по действующим ценам. При этом Tez Tour по-прежнему предлагает туры в страну пирамид с перелетом регулярными рейсами или без авиабилетов — только с наземным обслуживанием.
В туристическом сервисе «Слетать.ру», который работает сразу со многими туроператорами, подтвердили, что Египет уступил лидирующие позиции в новогоднем рейтинге трем странам — России, ОАЭ и Таиланду.
В то же время, аннуляции по этому направлению единичные, и большинство туристов планы отдохнуть на Красном море пока не меняют, отметили в компании.
— О корректировке полетной программы в Египет сообщил только один туроператор, остальные рейсы запланированы в штатном режиме, — пояснили изданию в «Слетать.ру».
Впрочем, в пресс-службе туроператора Anex Tour рассказали, что Египет «входит в топ направлений на Новый год и пользуется большим спросом».
— Корректировка полетной программы проходит в штатном режиме, отмены не планируются, — сказали там.
Несмотря на охлаждение интереса россиян к Египту, в целом спрос на новогодние туры за год стремительно вырос — в полтора-два раза, сообщили сразу в трех туристических компаниях. Активно продаются путешествия по России, особенно в Краснодарский край, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».
Соседние с Россией страны тоже востребованы: спрос на новогодние туры в Белоруссию относительно прошлого года вырос вдвое, в Абхазию — втрое.
— Феномен Абхазии связан с тем, что там в два раза выросло число отелей, работающих круглогодично. А цены очень привлекательные — новогодние туры стоят не дороже сентябрьских, — сказали в «Алеане».
На некоторых направлениях туры на Новый год уже почти распроданы, продолжили там.
— Осталось мало доступных гостиниц «все включено» в Краснодарском крае. Если хочется именно такого размещения — стоит обратить внимание на Анапу, — отметили в компании.
Популярность Сочи среди туристов можно объяснить не только желанием вырваться на Новый год в теплые места, но и разнообразием там горнолыжных курортов.
Так, по данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», чаще всего российские горнолыжники в этом году интересовались именно сочинскими курортами — «Красной Поляной», «Газпром Поляной» и «Розой Хутор». Чуть реже туристы искали информацию о «Шерегеше» в Кемеровской области и «Архызе» в Карачаево-Черкесии.
Горнолыжный сезон на этих курортах стартует в декабре, а в «Шерегеше» — уже 18 ноября.
Новогоднее путешествие по России в этом году обойдется туристам на 10−20% дороже, чем в прошлом, рассказали в «Алеане» и «Слетать.ру». Средний чек за такую поездку вырос до 72 тыс. рублей. Обычно продолжительность новогодних поездок составляет 7−10 дней, едут вдвоем или с семьей.
— По мере приближения праздников цены на новогодние заезды растут, поэтому если хочется куда-то поехать, то определяться нужно как можно быстрее. Значительно выиграли в стоимости те туристы, которые начали подбирать варианты еще в августе-октябре, — отметили в «Алеане».
До середины октября в ряд отелей Краснодарского края, работающих по системе «все включено», можно было купить новогодний тур со скидкой в 25%. А сейчас скидки есть только на даты после праздников.
За границей новогодний отдых обойдется заметно дороже — цены на большинство направлений по сравнению с прошлым годом выросли на 40−50%, отметили в Tez Tour и «Слетать.ру».
В среднем за тур на Новый год в Таиланд россияне заплатили 393 тыс. рублей, в ОАЭ — 331 тысячу, а в Египет и Турцию — 207−217 тыс. рублей.