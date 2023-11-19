Не в направлении: россияне расхотели отдыхать в Египте

Египет стал терять позиции в топе направлений для отдыха на Новый год: из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке некоторые туроператоры полностью сняли полетную программу в эту страну и готовятся вернуть деньги за туры. При этом в целом популярность новогодних путешествий выросла в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали представители туркомпаний. Куда поехать отдыхать на праздники на море и чтобы покататься на лыжах, сколько это стоит — в материале «Известий».

Горячая точка

Излюбленное зимнее направление российских туристов, Египет, в этом году стал терять позиции. Два предыдущих сезона он стабильно возглавлял рейтинг популярных маршрутов для путешествий на Новый год.

У Tez Tour Египет опустился на четвертое место после ОАЭ, Таиланда и даже Турции, где зимой купаться нельзя. В компании уже сообщили о «преждевременном вынужденном прекращении» полетной программы в Египет на чартерных рейсах с 26 ноября — «в связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке».

В Tez Tour пояснили, что принимающий партнер в Египте «столкнулся с большим количеством аннуляций». На рентабельность направления в последние месяцы влияли рост себестоимости услуг, мировая экономическая ситуация, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности и курсы валют.

Туристам, которые должны были лететь в Египет на чартерах с 26 ноября, туроператор пообещал вернуть деньги или перебронировать поездку на другое направление по действующим ценам. При этом Tez Tour по-прежнему предлагает туры в страну пирамид с перелетом регулярными рейсами или без авиабилетов — только с наземным обслуживанием.

В туристическом сервисе «Слетать.ру», который работает сразу со многими туроператорами, подтвердили, что Египет уступил лидирующие позиции в новогоднем рейтинге трем странам — России, ОАЭ и Таиланду.

В то же время, аннуляции по этому направлению единичные, и большинство туристов планы отдохнуть на Красном море пока не меняют, отметили в компании.

— О корректировке полетной программы в Египет сообщил только один туроператор, остальные рейсы запланированы в штатном режиме, — пояснили изданию в «Слетать.ру».

Впрочем, в пресс-службе туроператора Anex Tour рассказали, что Египет «входит в топ направлений на Новый год и пользуется большим спросом».

— Корректировка полетной программы проходит в штатном режиме, отмены не планируются, — сказали там.

Куда поехать на Новый год

Несмотря на охлаждение интереса россиян к Египту, в целом спрос на новогодние туры за год стремительно вырос — в полтора-два раза, сообщили сразу в трех туристических компаниях. Активно продаются путешествия по России, особенно в Краснодарский край, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

— Самым популярным курортом на Новый год стал Сочи, на него приходится 26% всех бронирований. КавМинВоды на праздники выбирают 11% наших туристов, Подмосковье и Москву — около 6%, — отметили там.

Соседние с Россией страны тоже востребованы: спрос на новогодние туры в Белоруссию относительно прошлого года вырос вдвое, в Абхазию — втрое.

— Феномен Абхазии связан с тем, что там в два раза выросло число отелей, работающих круглогодично. А цены очень привлекательные — новогодние туры стоят не дороже сентябрьских, — сказали в «Алеане».

На некоторых направлениях туры на Новый год уже почти распроданы, продолжили там.

— Осталось мало доступных гостиниц «все включено» в Краснодарском крае. Если хочется именно такого размещения — стоит обратить внимание на Анапу, — отметили в компании.

Популярность Сочи среди туристов можно объяснить не только желанием вырваться на Новый год в теплые места, но и разнообразием там горнолыжных курортов.

Так, по данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», чаще всего российские горнолыжники в этом году интересовались именно сочинскими курортами — «Красной Поляной», «Газпром Поляной» и «Розой Хутор». Чуть реже туристы искали информацию о «Шерегеше» в Кемеровской области и «Архызе» в Карачаево-Черкесии.

Горнолыжный сезон на этих курортах стартует в декабре, а в «Шерегеше» — уже 18 ноября.

Сколько стоит новогодний отпуск

Новогоднее путешествие по России в этом году обойдется туристам на 10−20% дороже, чем в прошлом, рассказали в «Алеане» и «Слетать.ру». Средний чек за такую поездку вырос до 72 тыс. рублей. Обычно продолжительность новогодних поездок составляет 7−10 дней, едут вдвоем или с семьей.

— По мере приближения праздников цены на новогодние заезды растут, поэтому если хочется куда-то поехать, то определяться нужно как можно быстрее. Значительно выиграли в стоимости те туристы, которые начали подбирать варианты еще в августе-октябре, — отметили в «Алеане».

До середины октября в ряд отелей Краснодарского края, работающих по системе «все включено», можно было купить новогодний тур со скидкой в 25%. А сейчас скидки есть только на даты после праздников.

За границей новогодний отдых обойдется заметно дороже — цены на большинство направлений по сравнению с прошлым годом выросли на 40−50%, отметили в Tez Tour и «Слетать.ру».