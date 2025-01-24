Не в бровь, а в глаз: что будет, если оса ужалит в глазное яблоко

Возможно, когда вы бегали от осы, вы задумывались над тем, что будет, если она ужалит в глаз. Конечно, такие случаи невероятно редки, но стоит знать, что делать в этом случае и как избежать нападения насекомого.
Жало пчелы
Пчелиное жало расположено в нижней части брюшка. И оно — лишь один из удивительных защитных механизмов.
1. Пчела может впрыскивать через жало яд.
2. Пчела может отбрасывать жало, хотя эта стратегия не очень удачная, так как насекомое после этого действия умирает.
3. Жало пчелы имеет пильчатую структуру, которая позволяет ему проникать глубоко в ткани жертвы и впрыскивать яд в течение определенного времени.
Доктор Джастин О. Шмидт, автор книги «Укус дикой природы», описал укус западной медоносной пчелы так: «Жжет, разъедает, но с этим можно справиться». А вот когда насекомое ужалило его язык, он сказал: «Это мгновенная, отвратительная, мучительная боль. В течение десяти минут жизнь не стоит того, чтобы жить».
Анатомия глазного яблока
Глазное яблоко человека находится в костной глазнице, которая защищает его, и существует множество мышц, контролирующих движение глаза.
Поверхность глаза состоит из конъюнктивы — прозрачной оболочки. Передняя часть представляет собой куполообразную область, называемую роговицей, которая помогает свету фокусироваться в глазу.
В центре глаза находится зрачок, расширение и сужение которого помогает контролировать количество света, попадающего на заднюю стенку глазного яблока. Непосредственно за зрачком находится хрусталик, и изменение его формы помогает фокусироваться на объектах.
Что случится с глазом, если в него ужалит пчела
Как пишет IFLSсience, глазное яблоко намного прочнее, чем вы думаете. Если его ужалит пчела, оно не лопнет и не выпадет, но попадание жала может быть опасно.
Если не оказать своевременную помощь, это может привести к повреждению глаза и, как следствие, ухудшению зрения. Осложнения включают (но не ограничиваются ими):
- неврит зрительного нерва. Отек зрительного нерва может вызывать болезненные движения глаз и временную потерю зрения;
- токсический склерит — опасное для зрения воспаление, которое может поражать наружную оболочку глаза;
- токсический эндофтальмит — воспаление внутренней оболочки глаза;
- глаукома — повышение внутриглазного давления. Возникает при повреждении зрительного нерва;
- катаракта. При таком заболевании на хрусталике появляются мутные пятна.
Если пчела ужалила в глаз, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы специалисты извлекли жало, провели обследование и назначили необходимые препараты.
Как избежать укуса пчелы в глаз
Если вы хотите избежать укуса в глазное яблоко, рекомендуется:
- не паникуйте при виде пчел. Любая суматоха может привести к тому, что вас ужалит насекомое. Например, размахивая руками вы можете его задеть и получить укус;
- накрывайте еду. Пчелы всегда ищут источник пищи, поэтому если на столе на улице стоит что-то аппетитное, например, арбуз, дыня или мясо, они обязательно прилетят. Чем больше насекомых, тем выше вероятность укуса;
- избегайте определенных запахов. Например, если от вас пахнет ромашкой, вы с большей вероятностью привлечете пчелу. Поэтому не стоит пользоваться одеколоном и духами со сладким запахом;
- используйте защиту для глаз, если вы работаете на природе, например, прибираетесь в саду.
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