Не успел отдохнуть: как будет работать закон об оплате неиспользованных отгулов

Также, согласно инициативе, будет введено ограничение до одного года на срок действия отгула с момента его получения. Как будет работать новое правило, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.
Выходной или деньги
По словам эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, согласно Трудовому кодексу, работник, который вынужден работать в выходной или праздничный день, имеет право на повышенную оплату или предоставление отгулов.
— Причем, если человек пишет заявление о предоставлении ему отгулов, как правило, он должен указать конкретные дни, в которые ему требуются дополнительные выходные. Заявление может быть несколько общей формулировки, без указания даты — конечно, это не совсем правильный и корректный подход, но такое тоже возможно. Но если заявление о предоставлении дополнительных выходных отсутствует, в таком случае компания должна автоматически провести оплату труда в повышенном размере, — рассказала эксперт.
Однако на практике бывает так, что сотрудники сохраняют отгулы до лучших времен, а через какое-то время пишут заявление об увольнении и не успевают воспользоваться дополнительными днями отдыха, напомнила Яковлева.
— На текущий момент в законодательстве отсутствует обязанность работодателя компенсировать эти дни в случае, если человек увольняется. То есть если в случае с неиспользованным отпуском при увольнении работодатель выплачивает компенсацию, то в случае с накопленными отгулами такой обязанности у руководства нет, — сообщила спикер.
Что изменится
Но теперь по инициативе Конституционного суда подобный подход будет считаться незаконным, и будут внесены соответствующие изменения в законодательство.
— Теперь в случаях, когда сотруднику приходится работать в выходные или праздничные дни без повышенной оплаты, не используя отгулы до момента увольнения, ему обязаны выплатить компенсацию по примеру неиспользованного отпуска, — заключила Яковлева.