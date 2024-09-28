Не успел отдохнуть: как будет работать закон об оплате неиспользованных отгулов

— Причем, если человек пишет заявление о предоставлении ему отгулов, как правило, он должен указать конкретные дни, в которые ему требуются дополнительные выходные. Заявление может быть несколько общей формулировки, без указания даты — конечно, это не совсем правильный и корректный подход, но такое тоже возможно. Но если заявление о предоставлении дополнительных выходных отсутствует, в таком случае компания должна автоматически провести оплату труда в повышенном размере, — рассказала эксперт.