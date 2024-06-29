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Не унижайтесь! Психолог перечислила фразы, которые не надо говорить себе

Далеко не все люди живут с высокой самооценкой. И нередко сами себя уничижают, даже внутри себя обращаясь не самыми приятными выражениями.

Источник: Freepik.com

Что про вас говорит внутренний критик? Как эти мысли потом отражаются на самооценке, дальнейших шагах? Если результаты вас не радуют, попробуйте изменить некоторые фразы, или отношение к ним, чтобы облегчить свою жизнь.

Как именно это сделать, aif.ru рассказала Татьяна Василькова, психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов.

«Кто-то лучше меня»

Сравнения себя с кем-либо — плохая затея. Это может зародить чувство зависти и ощущение собственной неполноценности. Фокусироваться стоит только на личном прогрессе. Например, год назад вы знали 1 000 иностранных слов, а сейчас уже 2 000. Так вам будет проще видеть свой рост и сможете повлиять на следующие, успешные действия.

«У плохих родителей плохие дети»

Путь к себе начинается с чувств к родным отцу и матери. Старайтесь не акцентировать внимание лишь на их негативных чертах или качествах. Найдите у каждого из них хорошее, что можно взять в пример. Ведь эти положительные свойства передались и вам, значит, вы такой же приятный человек.

«Я ничего не знаю, не умею»

Сегодня у нас есть свободный доступ к абсолютно любой информации, в том числе, и образовательной. Не стоит сразу настраивать себя на роль «незнайки» и опускать руки после первой же ошибки. Некоторые даже не пытаются попробовать новое, а уже считают, что ничего не умеют. Найдите удобный способ получить знания, которые приведут вас к счастливой жизни.

«Мечтаю о комфорте»

Кто-то может сразу не согласиться, ведь к нему стремятся многие. Но есть один важный момент. Жизнь нам дается, чтобы проходить различные приключения, получать эмоции, драйв, адреналин от них. И человек будет счастлив, что преодолел столько препятствий.

«У меня не получается»

Безусловно, поражение не всем легко пережить. Но не стоит сдаваться, и долго объяснять себе, почему вы сдались. Ни в коем случае не считайте, что неудачный опыт был напрасным. Посмотрите на него как на отрезок вашего жизненного пути, благодаря которому теперь вы знаете, какой делать следующий шаг.

«Я виноват в этом»

Нет смысла постоянно упрекать себя в чем-то. Это ложное чувство, которое дарит нам как бы «законный повод» ничего не делать. Вина создает некую иллюзию, будто что-то меняется, пока человек винит себя. Если вы замечаете ситуацию, которая вас не устраивает — двигайтесь дальше, учитесь на ошибках. Вам не нужно разрушать себя этой эмоцией.

«Умру бедным, одиноким неудачником»

Не стоит изначально настраивать себя на негативное будущее. Иначе такие «пророчества» реализуются в точности вашим словам, поскольку сами начнете верить в это. Предскажите себе счастливую, хорошую жизнь, и так оно и будет.

«Мои дети плохие»

Иногда родители не понимают, откуда у них появился такой невоспитанный ребенок. Но стоит задуматься, а кто и как его воспитывал, что он стал плохим? Не нужно говорить в негативной связке ни про себя, ни про своих детей. Формируйте положительные установки, тогда и вы, и ваши наследники будете хорошими.

«Не стоило мне этого делать»

Любое обесценивание ваших поступков или периода жизни — это плохо. Например, женщина после развода начинает корить себя, мол, зачем вообще было выходить замуж. Но спустя время, встречает достойного партнера и начинает счастливые отношения. Посмотрите на ситуацию с другой стороны — этого не случилось бы, если бы не было первого брака. Научитесь по-философски относиться даже к неприятным событиям в жизни, извлекайте из них ценное и нужное для вашего роста.