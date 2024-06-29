Не унижайтесь! Психолог перечислила фразы, которые не надо говорить себе

Что про вас говорит внутренний критик? Как эти мысли потом отражаются на самооценке, дальнейших шагах? Если результаты вас не радуют, попробуйте изменить некоторые фразы, или отношение к ним, чтобы облегчить свою жизнь.
Как именно это сделать, aif.ru рассказала Татьяна Василькова, психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов.
«Кто-то лучше меня»
Сравнения себя с кем-либо — плохая затея. Это может зародить чувство зависти и ощущение собственной неполноценности. Фокусироваться стоит только на личном прогрессе. Например, год назад вы знали 1 000 иностранных слов, а сейчас уже 2 000. Так вам будет проще видеть свой рост и сможете повлиять на следующие, успешные действия.
«У плохих родителей плохие дети»
Путь к себе начинается с чувств к родным отцу и матери. Старайтесь не акцентировать внимание лишь на их негативных чертах или качествах. Найдите у каждого из них хорошее, что можно взять в пример. Ведь эти положительные свойства передались и вам, значит, вы такой же приятный человек.
«Я ничего не знаю, не умею»
Сегодня у нас есть свободный доступ к абсолютно любой информации, в том числе, и образовательной. Не стоит сразу настраивать себя на роль «незнайки» и опускать руки после первой же ошибки. Некоторые даже не пытаются попробовать новое, а уже считают, что ничего не умеют. Найдите удобный способ получить знания, которые приведут вас к счастливой жизни.
«Мечтаю о комфорте»
Кто-то может сразу не согласиться, ведь к нему стремятся многие. Но есть один важный момент. Жизнь нам дается, чтобы проходить различные приключения, получать эмоции, драйв, адреналин от них. И человек будет счастлив, что преодолел столько препятствий.
«У меня не получается»
Безусловно, поражение не всем легко пережить. Но не стоит сдаваться, и долго объяснять себе, почему вы сдались. Ни в коем случае не считайте, что неудачный опыт был напрасным. Посмотрите на него как на отрезок вашего жизненного пути, благодаря которому теперь вы знаете, какой делать следующий шаг.
«Я виноват в этом»
Нет смысла постоянно упрекать себя в чем-то. Это ложное чувство, которое дарит нам как бы «законный повод» ничего не делать. Вина создает некую иллюзию, будто что-то меняется, пока человек винит себя. Если вы замечаете ситуацию, которая вас не устраивает — двигайтесь дальше, учитесь на ошибках. Вам не нужно разрушать себя этой эмоцией.
«Умру бедным, одиноким неудачником»
Не стоит изначально настраивать себя на негативное будущее. Иначе такие «пророчества» реализуются в точности вашим словам, поскольку сами начнете верить в это. Предскажите себе счастливую, хорошую жизнь, и так оно и будет.
«Мои дети плохие»
Иногда родители не понимают, откуда у них появился такой невоспитанный ребенок. Но стоит задуматься, а кто и как его воспитывал, что он стал плохим? Не нужно говорить в негативной связке ни про себя, ни про своих детей. Формируйте положительные установки, тогда и вы, и ваши наследники будете хорошими.
«Не стоило мне этого делать»
Любое обесценивание ваших поступков или периода жизни — это плохо. Например, женщина после развода начинает корить себя, мол, зачем вообще было выходить замуж. Но спустя время, встречает достойного партнера и начинает счастливые отношения. Посмотрите на ситуацию с другой стороны — этого не случилось бы, если бы не было первого брака. Научитесь по-философски относиться даже к неприятным событиям в жизни, извлекайте из них ценное и нужное для вашего роста.