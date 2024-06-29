Не унижайтесь! Психолог перечислила фразы, которые не надо говорить себе

Иногда родители не понимают, откуда у них появился такой невоспитанный ребенок. Но стоит задуматься, а кто и как его воспитывал, что он стал плохим? Не нужно говорить в негативной связке ни про себя, ни про своих детей. Формируйте положительные установки, тогда и вы, и ваши наследники будете хорошими.