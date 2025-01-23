«Не учатся строить мысли»: как гаджеты влияют на речь и словарный запас ребенка

— Хотя гаджеты дают возможность познакомиться с новыми словами, часто эти слова не используются в реальном общении. Например, дети могут встретить сложные термины в играх или приложениях, но не знают, как правильно применить их в разговорах с окружающими, — рассказала Абузарова. — Не буду даже упоминать, что сейчас в гаджетах и социальных сетях детям открыт доступ к ненормативной лексике, которую они с радостью начнут использовать среди сверстников.