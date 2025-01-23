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«Не учатся строить мысли»: как гаджеты влияют на речь и словарный запас ребенка

Современные дети растут в мире, где гаджеты почти сразу становятся неотъемлемой частью их жизни. Вопрос о том, как они влияют на речь и словарный запас ребенка, становится все более актуальным. Как это влияет на развитие детей, рассказала «Вечерней Москве» руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова.

Источник: Freepik

Упрощение общения через гаджеты

Гаджеты оказывают значительное влияние на речевые навыки ребенка. Современные устройства облегчают общение, но иногда это происходит ценой уменьшения речевого разнообразия.

— Гаджеты стали важным инструментом в жизни ребенка, но они могут привести к упрощению речи. Когда ребенок общается с голосовым помощником или чат-ботом, он не использует сложные предложения, не учится строить мысли и выражать их в словах, — пояснила специалист.

Вместо того чтобы тщательно подбирать слова, ребенок может просто использовать голосовую команду, что ограничивает его словарный запас, считает Абузарова.

Например, часто дети заменяют текстовые сообщения на эмодзи — яркие символы. Легче отправить картинку, чем выразить мысли словами, которые, в свою очередь, теряют значимость и точность. В результате на первый план выходят не полноценные фразы, а простые изображения, что снижает уровень понимания и развития речи.

Воздействие на словарный запас

Когда дети активно используют гаджеты, они сталкиваются с новыми словами и выражениями. Но это не всегда способствует расширению их словарного запаса.

— Хотя гаджеты дают возможность познакомиться с новыми словами, часто эти слова не используются в реальном общении. Например, дети могут встретить сложные термины в играх или приложениях, но не знают, как правильно применить их в разговорах с окружающими, — рассказала Абузарова. — Не буду даже упоминать, что сейчас в гаджетах и социальных сетях детям открыт доступ к ненормативной лексике, которую они с радостью начнут использовать среди сверстников.

Когда ребенок общается с устройствами, он часто ограничивается краткими фразами или простыми запросами. Это не позволяет ему тренировать навыки вербального общения, а следовательно, не стимулирует рост словарного запаса. Важно понимать, что полноценная речь — это не просто использование новых слов, а умение их правильно комбинировать и применить в соответствующих контекстах.

Снижение способности к концентрации

Использование гаджетов также влияет на когнитивные функции ребенка, включая способность к длительному сосредоточению.

— Мы замечаем, что дети, которые много времени проводят за экранами, начинают испытывать сложности с длительными задачами, например, с тем, чтобы сосредоточиться на чтении книги или решении логических задач, — отметила Абузарова. — Быстрое переключение между приложениями и короткие ролики, которые дети смотрят на экранах, тренируют их внимание лишь на короткие промежутки времени.

Это может привести к снижению способности к более глубокой переработке информации, а также затруднить процесс запоминания новых слов и их активного использования в речи. Вместо того чтобы внимательно слушать собеседника или читать текст, ребенок привыкает к быстрой смене информационных потоков, что сказывается на качестве его общения.

Как поддержать развитие речи в цифровую эпоху

Существует несколько простых и эффективных способов, чтобы минимизировать негативные последствия гаджетов для речи и словарного запаса ребенка.

— Прежде всего, важно контролировать время, которое ребенок проводит за экранами. Родителям стоит ограничить экранное время до одного-двух часов в день и обеспечить сбалансированное использование гаджетов, — рекомендует эксперт. — Регулировать время использования цифровых устройств — это один из важных шагов к тому, чтобы ребенок мог полноценно развивать свою речь, не отвлекаясь на бесконечные уведомления и короткие видео.

Абузарова напомнила также о важности живого общения.

— Чем больше ребенок общается с родителями и сверстниками, тем больше у него шансов развить сложные речевые навыки, — заявила эксперт. — Постоянные разговоры на разные темы, обсуждения книг и мультфильмов, а также совместные игры способствуют расширению словарного запаса и улучшению речевых навыков.

Роль чтения

Чтение — это один из самых эффективных способов расширить словарный запас ребенка. Важность чтения для развития речи трудно переоценить.

— Книги учат ребенка правильному построению фраз, знакомят с новыми словами и выражениями, развивают воображение и способность к аналитическому мышлению, — пояснила Абузарова.

Чтение можно сделать увлекательным семейным ритуалом, обсуждая сюжет книг, поступки и характеры персонажей. Это не только способствует развитию речи, но и укрепляет эмоциональную связь с ребенком. А если ребенок в ответ на прочитанное начинает рассказывать историю, это будет отличной практикой для формирования его речевых навыков.