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«Не убивать»: странные правила древнего футбола

Эту игру любят до сих пор.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Каждый год тысячи людей съезжаются в небольшой городок в английской глубинке, чтобы посмотреть двухдневную массовую игру в уличный футбол, которую сторонний наблюдатель легко может принять за беспорядки.

Это Королевский масленичный мяч — многовековая игра с мячом, в которую играют в Эшборне, Дербишир, и которая совсем не похожа на самый популярный в мире вид спорта, то есть футбол.

В издании Associated Press рассказали подробнее об этой игре.

Правила

В этот вид древнего футбола играют две команды по несколько сотен игроков в каждой. Цель игры — забить «гол» на любом из концов пятикилометрового сектора, который может проходить через реки, живые изгороди, главные улицы и практически где угодно, кроме церковных дворов, кладбищ и культовых сооружений.

Мяч бросают в движущуюся толпу, и каждая команда пытается донести его до цели. Одно из самых главных правил — «не убивать». Оно появилось как минимум в 1600-х годах.

Мяч можно брать в руки и пинать его. За ним игроки могут нырять в реку и выныривать на другом берегу.

Обман и хитрость

В борьбе за мяч нужна сила, а бегущим — скорость, если снаряд вырывается из рук.

Некоторые игроки в толпе притворяются, что у них есть мяч, а в это время реальным мячом сокомандники играют на краю поля.

Также игроки применяют множество других приемов ради того, чтобы забить гол команде противников.

Как меняется город

В любое другое время Эшборн, расположенный примерно в трёх часах езды от Лондона, — тихий и живописный городок с главной улицей, вдоль которой тянутся антикварные магазины, кафе и традиционные пабы. Среди посетителей — туристы, велосипедисты и любители кемпингов. Однако за два дня все меняется.

Для защиты витрин магазинов на них прибивают большие деревянные щиты. Дверные проемы забаррикадированы.

К фонарным столбам прикреплены таблички «Игровая зона», предупреждающие автомобилистов о том, что не стоит парковаться там из-за риска повредить транспортное средство, которое может быть сдвинуто с места толпой игроков, играющих в древний футбол.

Также в этом районе школьные каникулы совпадают со временем проведения игр.

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