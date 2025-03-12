«Не убивать»: странные правила древнего футбола

В этот вид древнего футбола играют две команды по несколько сотен игроков в каждой. Цель игры — забить «гол» на любом из концов пятикилометрового сектора, который может проходить через реки, живые изгороди, главные улицы и практически где угодно, кроме церковных дворов, кладбищ и культовых сооружений.