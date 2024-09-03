Не требуйте много и хвалите: как поднять самооценку ребенку

Самооценка человека формируется еще в детстве. Ближе к четырем годам ребенок начинает осознавать свое внутреннее «Я», а также активно познавать себя, но оценить полученную информацию еще не может. Из-за этого малыш полагается на мнение взрослых.
После семи лет значимость мнения родителей снижается, а сверстников — повышается. Тогда самооценка находится на начальном этапе развития, которое продолжается и в подростковом возрасте. Если к этому времени ребенок не научился оценивать себя адекватно, жить и выстраивать отношения с миром ему будет сложно.
Но не стоит воспринимать заниженную самооценку как неизлечимую болезнь. Психика пластична, поэтому проблему можно исправить.
Как понять, что у ребенка занижена самооценка
Обычно заниженная самооценка проявляется тревожностью и фрустрацией. Ребенок не верит в свои силы, боится сделать что-то не так, избегает конкуренции. Также часто возникают проблемы с коммуникацией и поиском друзей.
Дети с заниженной самооценкой обычно обесценивают свои достижения и сосредотачиваются на недостатках. Они часто подстраиваются под окружающих, так как боятся получить неодобрение с их стороны.
Понять, что у ребенка проблемы с самооценкой, можно по таким фразам, как, например: «у меня ничего не получится», «я не смогу», «я неудачник».
Как помочь ребенку повысить самооценку
Ребенок не всегда может сам справиться с проблемой низкой самооценки. Поэтому тут на помощь должны прийти родители.
Не требуйте слишком многого
Часто родители ждут от ребенка хороших оценок в школе, идеального поведения, побед в разных конкурсах и так далее.
Если ожидания папы и мамы не оправдались, ребенок считывает эмоции родителей, которые оказываются расстроены или рассержены. Когда ситуация повторяется, паттерн закрепляется. Из-за этого в будущем человек может думать, что он обязан заслужить любовь.
Родителям нужно помнить, что каждый имеет право на ошибку, поэтому не стоит, например, ругать ребенка за тройку, полученную впервые за месяц.
Не сравнивайте с другими
«Твоя одноклассница получила пятерку, почему ты так не можешь?», — частая фраза, которую можно слышать от родителей. Однако сравнение ребенка с другими никак его не мотивирует, а, наоборот, заставляет обесценивать собственные достижения.
Единственный человек, с которым можно сравнивать ребенка — он сам в прошлом. Например, вы можете заметить, что оценки по какому-либо предмету стали лучше, или его словарный запас значительно увеличился.
Хвалите за реальные заслуги
Хвала должна быть честной и объективной. То есть не стоит пытаться говорить о том, какой ребенок молодец, если у него что-то получилось не очень хорошо.
Можно отметить ту часть работы, которая получилась лучше всего. Это может быть деталь рисунка или какой-нибудь поделки.
Если же все получилось отлично, не жалейте теплых слов.
Почаще напоминайте о достоинствах
Родителям стоит акцентировать внимание на достоинствах, а не на недостатках ребенка. Например, взрослые могут отметить чувство ритма у маленького музыканта. Близкие должны объяснить, почему это хорошо и какие преимущества дает.
Учите получать удовольствие от процесса
Фиксация на результате мешает ребенку выполнять работу хорошо.
Учите получать удовольствие от процесса. Проще всего это сделать, погружаясь в совместную деятельность. Например, поиграйте вместе с ребенком в футбол, отмечайте, как вам нравится бегать за мячом и что бить по воротам — это весело. Если вы проиграете, не показывайте досаду и скажите, что были рады просто поиграть, а результат вам не важен.
Не вешайте ярлыков
Не стоит указывать на недостатки ребенка, называя его, например, стеснительным или неуверенным в себе. Это только усугубит проблему с низкой самооценкой.
Поощряйте самостоятельность
Если большинство сверстников ребенка более самостоятельны, на его самооценке это обязательно отразится.
Родителям стоит давать детям больше свободы. Ребенку сначала может быть сложно и страшно что-то делать самостоятельно, но ради благополучия придется потерпеть.
Не навязывайте своих решений
С раннего детства ребенок должен учиться принимать решения самостоятельно. Например, для начала можно давать ему выбрать, какого цвета игрушку он хочет или какой мультфильм посмотреть перед сном.
Стоит относиться с пониманием, если мнение родителя не сходится с мнением ребенка. Лучше, если он ошибется и научится на своих ошибках, чем будет всегда полагаться на чужое мнение.
Создайте доверительную атмосферу дома
Дом — это место, где ребенок должен чувствовать себя комфортно, в полной безопасности. Чаще общайтесь, делитесь переживаниями, и ни в коем случае не кричите на ребенка, если вы злы или находитесь в плохом настроении.
Избегайте двойных стандартов
Родителям стоит внимательно относиться к тому, как они оценивают себя и окружающих. Например, если мама за рулем ругает водителей, которые нарушают ПДД, а потом сама поступает так же, у ребенка возникает диссонанс.
Учите принимать свои эмоции
Ни в коем случае не подавляйте эмоции ребенка и не говорите, что, например, сердиться — это плохо, а плакать ни в коем случае нельзя.
Если ребенок злится, не стоит его ругать за это. Лучше всего дать малышу побить подушку вместо того, чтобы ломать вещи и крушить свою комнату. А когда хочется на кого-то накричать, предложите, например, порвать бумагу.
Так, ребенок будет постепенно учиться управлять эмоциями и начнет больше доверять себе.
Научиться понимать и принимать свои эмоции может помочь мультфильм «Головоломка». В отдельной статье рассказали, какие психические процессы там отражены и почему его стоит посмотреть взрослым.