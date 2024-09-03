Не требуйте много и хвалите: как поднять самооценку ребенку

Учите получать удовольствие от процесса. Проще всего это сделать, погружаясь в совместную деятельность. Например, поиграйте вместе с ребенком в футбол, отмечайте, как вам нравится бегать за мячом и что бить по воротам — это весело. Если вы проиграете, не показывайте досаду и скажите, что были рады просто поиграть, а результат вам не важен.