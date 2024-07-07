Не только зубы. Стоматолог назвала органы, которые страдают от кариеса

Врачи все чаще стали подмечать, что кариес у детей идет рука об руку с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Любые изменения микрофлоры кишечника тут же отражаются на пищеварении, нарушая работу ответственных за переваривание пищи органов и, как следствие, всасываемость питательных веществ, витаминов и минералов, и кальция в том числе. Но именно этот минерал крайне необходим организму человека для формирования костной ткани, а значит, и зубов. Его нехватка в организме — первая причина появления кариеса.