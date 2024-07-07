Не только зубы. Стоматолог назвала органы, которые страдают от кариеса

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кариес входит в тройку самых распространенных заболеваний, регистрируемых как у детей, так и у взрослых. Возникновение кариеса — это результат взаимодействия внешних и внутренних факторов, на которые человек может оказать влияние, например, соблюдая диету и правильную гигиену.
Каковы причины кариеса и какое влияние он оказывает на другие органы, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Кариес и кишечник: есть ли связь?
Врачи все чаще стали подмечать, что кариес у детей идет рука об руку с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Любые изменения микрофлоры кишечника тут же отражаются на пищеварении, нарушая работу ответственных за переваривание пищи органов и, как следствие, всасываемость питательных веществ, витаминов и минералов, и кальция в том числе. Но именно этот минерал крайне необходим организму человека для формирования костной ткани, а значит, и зубов. Его нехватка в организме — первая причина появления кариеса.
Сладкоежкам на заметку
Врачи любят предупреждать своих пациентов, что переизбыток некоторых нутриентов нежелателен точно так же, как и дефицит. Речь идет об углеводах, от количества в рационе которых зависит работа многих внутренних органов и систем. ВОЗ рекомендует потреблять не более 5% сахаров в день, но этому совету следуют не все.
В результате их жизнедеятельности образуются кислоты, разрушающие эмаль зубов.
Под действием этих кислот меняется рН полости рта, что приводит к деминерализации эмали, появлению кариеса как эмали, так и дентина, а это прямая дорога к пульпиту, абсцессу, остеомиелиту и др. Кроме того, существует тесная связь между состоянием зубов и слюнных желез. Слюна омывает полость рта, препятствуя скоплению в ней бактерий, а если ее вырабатывается недостаточно, то возникает множественное поражение зубов кариесом. Снижение секреции слюны снижает и поступление в эмаль фосфора и кальция.
Чрезмерное употребление кислотосодержащих напитков — еще одна причина истончения, порчи эмали, а еще этот процесс усугубляет дефицит витамина D. Неправильное питание, заболевания органов пищеварения в раннем возрасте препятствуют поступлению и усвоению витамина D, который работает в связке с кальцием.
Но само по себе правильное питание результатов не даст, если не лечить болезни органов пищеварения.
Кариес молочных зубов: надо ли лечить?
Многие уверены, что возникающий в детстве до смены зубов на постоянные кариес лечить не надо. Есть родители, которые не спешат приучать годовалого кроху к регулярной гигиене полости рта, считая, что у них еще достаточно времени, а молочные зубы сохранять смысла нет, ведь они все равно выпадут.
И результат не заставляет себя долго ждать — развивается кариес, который причиняет малышу сильную боль и дискомфорт, но это еще не самое страшное. Если его не лечить, это может «потянуть» за собой другие стоматологические болезни и проблемы — несвоевременное прорезывание и, как следствие, неправильный прикус, дефекты речи и др.
Кроме того, кариес ослабляет иммунную защиту ребенка, не давая организму справляться с другими заболеваниями. Так что перспективы у этой болезни весьма туманные, но неприятные последствия можно предупредить, если с малых лет следить за питанием ребенка и приучать его к гигиене, а также регулярным профилактическим осмотрам и санации полости рта. Лечение зубов даже для взрослого человека стресс, а для маленького и подавно.
Важно! Многие дети настолько боятся стоматологов, что отказываются посещать клинику и во взрослой жизни сталкиваются с самыми разными тяжелыми последствиями, вынуждающими их лечить и корректировать то, что можно было исправить и предупредить в детстве.
Осложнения и последствия кариеса
Хуже кариеса могут быть только его последствия, ведь он влечет за собой воспаление десен и пульпы, повышение чувствительности зубов. При нелеченном кариесе воспалительный процесс может перекинуться на костную ткань, а это уже другой уровень опасности — воспаление тройничного нерва, остеомиелит челюсти и заражение крови.
Глубокий кариес и воспаление пульпы — главная причина потери зубов. И если потеря пары-тройки может быть для человека не критичной, но если зубы начнут выпадать все чаще и гуще, то в перспективе его ждут импланты, «мосты» или съемные протезы.
Любые инфекции полости рта не остаются «незамеченными» другими внутренними органами и системами. В первую очередь страдают желудок и кишечник, а также придаточные пазухи носа, находящиеся в прямой связке, а потом сердце, суставы.
Кроме того, существует связь между состоянием зубов и здоровьем дыхательной системы. Вдыхая бактерии из ротовой полости, человек, сам того не подозревая, заносит их в трахею и бронхи, что приводит к инфицированию дыхательных путей. Конечно, развивается инфекция не у всех, но такие случаи в медицинской практике описаны.
Что касается сердца и сосудов, то ученые из Италии доказали, что страдающие от кариеса и заболеваний десен на 25% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми патологиями. Риск внезапной смерти от инфаркта и инсульта возрастает при плохой и недостаточной гигиене полости рта.
Половина пациентов с хроническим воспалением десен мучается и от атеросклероза, а причина все та же — попадание патогенных микроорганизмов в кровеносное русло. Кариес нередко идет рука об руку с ангиной, а она тоже дает осложнение на сердце.
Так что запускать кариес и другие болезни полости рта никак нельзя. Их профилактика и своевременное лечение — залог вашего здоровья на долгие годы, причем как физического, так и психического. Посещайте своего лечащего врача раз в полгода, регулярно проводите осмотр и санацию полости рта, чтобы не дать кариесу ни единого шанса ухудшить ваше здоровье и самочувствие.